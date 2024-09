Grâce à un geste splendide, Max Moerstedt (18 ans) a permis à Hoffenheim de ramener un point (1-1) de son déplacement au Danemark mercredi en Europa League.

Hoffenheim n’a pas eu la vie facile pour son entrée en lice en Europa League mercredi soir. Opposé aux Danois de Midtjylland où évolue le Genevois Kevin Mbabu, le club allemand a arraché un point (1-1) dans les ultimes minutes de la rencontre sur une magnifique réussite de son jeune joueur Max Moerstedt.

Introduit à la 73e minute pour ses premiers instants sur la scène européenne, l’attaquant de 18 ans a enfilé son costume de héros et est venu égaliser à la 89e minute sur une superbe reprise acrobatique «à la Zlatan Ibrahimovic», dos au but.

«Un énorme rêve qui s'est réalisé»

«C’est un énorme rêve qui s'est réalisé pour moi», a expliqué l’international allemand M19 sur le site de Hoffenheim à l’issue de la rencontre. «Nous voulions rattraper notre retard, et que nous y soyons parvenus grâce à mon but, c’est magnifique. Mais le point obtenu est plus important que mon but.»

Il s’agit de la première réussite de Max Moerstedt chez les séniors. Formé au club, celui qui a été sacré champion du monde M17 en 2023 a été promu chez les «grands» au début de l’année. Il ne compte à ce jour «que» trois apparitions en Bundesliga. Mais cela pourrait bien changer rapidement...