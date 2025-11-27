  1. Clients Privés
Europa League A la dérive, Nice coule à pic à Porto

Gregoire Galley

27.11.2025

Nice continue d'enchaîner les records (négatifs) en Coupe d'Europe: à Porto, les hommes de Franck Haise ont été totalement submergés par meilleurs qu'eux (3-0), et ils ont subi leur cinquième défaite consécutive dans une compétition où ils affichent un zéro pointé.

Porto – Nice 3-0

Porto – Nice 3-0

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Agence France-Presse

27.11.2025, 21:33

27.11.2025, 23:32

L'an passé, à ce stade de la compétition, les Aiglons comptaient seulement deux points et on disait, déjà, leur saison européenne ratée. Cette saison, c'est pire: aux deux défaites en tour préliminaire de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne cet été (0-2, 0-2), s'ajoutent ces cinq nouvelles défaites dans la phase de ligue de Ligue Europa.

Cela n'exclut pas encore tout à fait les Azuréens d'une possible qualification en barrages, au terme des huit rencontres, mais, englués à la dernière place, cela ressemble à un nouveau chemin de croix.

A Porto, non seulement Nice a allongé son record à 17 matches européens consécutifs sans victoire -depuis celle contre Tiraspol (3-1) en 8e de finale de Ligue Conférence le 16 mars 2023-, mais en plus les Aiglons se sont sabordés en un temps éclair.

Il a en effet fallu moins de 19 seconde pour que Gabriel Veiga ne trompe Yehvann Diouf sur un parfait centre en retrait (1-0). Une première pour un club français depuis 22 ans!

Europa League. Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Europa LeagueAston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Au bord du gouffre

Le retour aux affaires de Dante n'y a donc rien fait. Le capitaine niçois a même été le protagoniste malheureux du pénalty offert à Porto par l'assistance vidéo, qui a rappelé l'arbitre sur un contact entre le Niçois et l'attaquant international espagnol, Samu Aghehowa. Ce dernier a pris Diouf à contrepied pour sceller le sort de la rencontre (3-0, 61e).

Entre-temps, les joueurs de Francesco Farioli, prédécesseur de Franck Haise à la tête des Rouge et Noir et qui a embrassé nombre de ses anciens joueurs avant et après la rencontre, avaient doublé la mise sur un nouveau et superbe but de Veiga (2-0, 33e).

En additionnant Ligue 1 et Ligue Europa, Nice poursuit sa série de défaites consécutives toutes compétitions confondues. Elle monte à cinq. A la dérive défensivement, elle ne sait plus marquer. Tour à tour, Terem Moffi (19e), Sofiane Diop (38e) et Kevin Carlos (70e) ont montré leurs carences. Mais ils n'ont pas été les seuls. Nice semble au bord du gouffre.

Europa League. Porté par Tolisso, Lyon inflige une roue de vélo au Maccabi Tel-Aviv

Europa LeaguePorté par Tolisso, Lyon inflige une roue de vélo au Maccabi Tel-Aviv

