Nice continue d'enchaîner les records (négatifs) en Coupe d'Europe: à Porto, les hommes de Franck Haise ont été totalement submergés par meilleurs qu'eux (3-0), et ils ont subi leur cinquième défaite consécutive dans une compétition où ils affichent un zéro pointé.

Porto – Nice 3-0 UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26 27.11.2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'an passé, à ce stade de la compétition, les Aiglons comptaient seulement deux points et on disait, déjà, leur saison européenne ratée. Cette saison, c'est pire: aux deux défaites en tour préliminaire de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne cet été (0-2, 0-2), s'ajoutent ces cinq nouvelles défaites dans la phase de ligue de Ligue Europa.

Cela n'exclut pas encore tout à fait les Azuréens d'une possible qualification en barrages, au terme des huit rencontres, mais, englués à la dernière place, cela ressemble à un nouveau chemin de croix.

A Porto, non seulement Nice a allongé son record à 17 matches européens consécutifs sans victoire -depuis celle contre Tiraspol (3-1) en 8e de finale de Ligue Conférence le 16 mars 2023-, mais en plus les Aiglons se sont sabordés en un temps éclair.

Il a en effet fallu moins de 19 seconde pour que Gabriel Veiga ne trompe Yehvann Diouf sur un parfait centre en retrait (1-0). Une première pour un club français depuis 22 ans!

Au bord du gouffre

Le retour aux affaires de Dante n'y a donc rien fait. Le capitaine niçois a même été le protagoniste malheureux du pénalty offert à Porto par l'assistance vidéo, qui a rappelé l'arbitre sur un contact entre le Niçois et l'attaquant international espagnol, Samu Aghehowa. Ce dernier a pris Diouf à contrepied pour sceller le sort de la rencontre (3-0, 61e).

Entre-temps, les joueurs de Francesco Farioli, prédécesseur de Franck Haise à la tête des Rouge et Noir et qui a embrassé nombre de ses anciens joueurs avant et après la rencontre, avaient doublé la mise sur un nouveau et superbe but de Veiga (2-0, 33e).

En additionnant Ligue 1 et Ligue Europa, Nice poursuit sa série de défaites consécutives toutes compétitions confondues. Elle monte à cinq. A la dérive défensivement, elle ne sait plus marquer. Tour à tour, Terem Moffi (19e), Sofiane Diop (38e) et Kevin Carlos (70e) ont montré leurs carences. Mais ils n'ont pas été les seuls. Nice semble au bord du gouffre.