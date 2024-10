Largement dominateur mais en panne de réalisme, Lyon s'est incliné sur son terrain devant le club turc Besiktas Istanbul (1-0), jeudi lors de la 3e journée de l'Europa League, sur un but du Portugais Gedson Fernandes en seconde période.

AFP/blue Sport Clara Francey

Ce dernier, alerté en profondeur par son compatriote Rafa Silva, est venu battre le gardien Lucas Perri à la 71e minute, peu après que ce dernier eut déjà sauvé l'équipe lyonnaise en détournant sur son poteau une frappe de l'Italien Ciro Immobile (67).

Un hold-up parfait mais la faute en revient à la maladresse et au manque de réalisme de l'OL qui a dominé sans partage cette rencontre face à une formation de Besiktas, 2e du championnat turc mais pourtant bien inoffensive si l'on excepte le but et le tir sur le montant.

Avec cette défaite, Lyon, 7e du championnat de France, met un terme à une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont deux sur la scène européenne, alors que l'équipe stambouliote ouvre son compteur en Europa League pour se positionner au 27e rang quand l'OL est 10e.

Une victoire que les Turcs ont célébrée en... chambrant les Français sur leurs différents comptes X ! La version anglaise a par exemple publié un montage détournant le logo lyonnais. Afin de souligner l'inoffensivité des joueurs de Pierre Sage, le lion a été remplacé par un chat :