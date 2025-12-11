  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Après YB, Bâle bute à son tour contre Aston Villa

Nicolas Larchevêque

11.12.2025

Déception pour le FC Bâle en Europa League. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas démérité, mais se sont inclinés 2-1 contre Aston Villa jeudi.

Bâle – Aston Villa 1-2

Bâle – Aston Villa 1-2

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Keystone-ATS

11.12.2025, 22:56

11.12.2025, 23:42

Le FCB n'a pas vécu l'entame idéale au Parc St-Jacques. L'ancien Lausannois Evann Guessand a profité d'un rebond favorable pour récupérer le ballon dans la surface et ouvrir le score (12e).

Les RotBlau ont ensuite cru égaliser, mais la réussite de Leo Leroy a été annulée en raison d'un hors-jeu (28e). Déception de courte durée puisque Flavius Daniliuc a finalement inscrit le 1-1 (35e).

Europa League. Young Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

Europa LeagueYoung Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

Malheureusement pour les Bâlois, le coaching d'Unai Emery s'est avéré payant. Youri Tielemans, entré en jeu à la pause, a redonné l'avantage aux Villans et scellé le score (53e).

Cette défaite, la quatrième en C3, relègue le FC Bâle hors des places de barragiste. Des affrontements contre le RB Salzbourg et Viktoria Plzen restent au programme pour s'y frayer un chemin.

Conference League. Le Lausanne-Sport piétine et joue à se faire peur en Finlande

Conference LeagueLe Lausanne-Sport piétine et joue à se faire peur en Finlande

Autres matches de la soirée

Celtic – Roma 0-3

Celtic – Roma 0-3

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Freiburg – Salzburg 1-0

Freiburg – Salzburg 1-0

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Les plus lus

Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Rayons vides chez Migros à l’approche de Noël : quelles marques sont touchées?
La Maison blanche accentue sa charge contre CNN
Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts
Un ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»

Europa League