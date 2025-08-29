  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Aston Villa et l'OL au menu d'YB et Bâle, Giroud attendu à Berne

Clara Francey

29.8.2025

Bâle et Young Boys connaissent leur sort à l'issue du tirage au sort de la phase de ligue de l'Europa League. Les deux clubs alémaniques affronteront notamment Aston Villa, Lyon et Stuttgart.

Keystone-ATS

29.08.2025, 13:36

29.08.2025, 14:03

Les deux formations de Super League disputeront huit matches (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) lors de ce premier tour qui durera du 24 septembre au 29 janvier.

Les Bernois accueilleront deux clubs français, le LOSC d'Olivier Giroud et Lyon, ainsi que les Bulgares du Ludogorets et les Grecs du Panathinaikos. Ils se déplaceront chez les Anglais d'Aston Villa - qu'ils avaient accueilli l'an dernier en C1 -, à Salonique (PAOK) à Bucarest (FCSB) et à Stuttgart.

Europa League. Les Young Boys compostent aisément leur billet pour la phase de ligue

Europa LeagueLes Young Boys compostent aisément leur billet pour la phase de ligue

Les Rhénans se rendront eux à Lyon, à Salzbourg, à Fribourg et à Genk. Ils recevront Aston Villa, le Viktoria Plzen, le FCSB et le VfB Stuttgart.

Ligue des champions. Battu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

Ligue des championsBattu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle
Il conduit sur 15 mètres... et s'en mord les doigts!
«Nous avons vécu une situation aberrante» - Le sulfureux Milei voit rouge
«Nous ne payerons les factures qu'en fonction du résultat»
Le Lausanne-Sport recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !

Barrages d'Europa League