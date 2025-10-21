  1. Clients Privés
Polémique en Europa League Aston Villa met en garde ses fans: «Cela conduira à une expulsion»

Nicolas Larchevêque

21.10.2025

Le club anglais d'Aston Villa a demandé mardi à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques lors du match de football classé à haut risque contre le Maccabi Tel-Aviv, prévu à Birmingham le 6 novembre en Europa League.

Aston Villa a demandé mardi à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face aux Maccabi Tel-Aviv.
IMAGO/Sportsphoto

Agence France-Presse

21.10.2025, 17:27

21.10.2025, 18:08

«Selon le règlement de l'UEFA, l'affichage de symboles, messages ou drapeaux politiques lors d'un match est strictement interdit et conduira à une expulsion immédiate et une interdiction de stade», a souligné le club dans un communiqué.

La rencontre est au centre d'une polémique depuis que, sur la recommandation de la police britannique, Aston Villa a décidé jeudi de ne pas octroyer de billets pour les fans visiteurs, invoquant des inquiétudes pour leur «sécurité».

Europa League. Fans israéliens privés d’Aston Villa–Maccabi Tel-Aviv : Londres promet d’agir

Europa LeagueFans israéliens privés d’Aston Villa–Maccabi Tel-Aviv : Londres promet d’agir

Cette décision, très rare au Royaume-Uni, a suscité des critiques jusqu'au sommet du gouvernement, Londres ayant assuré «tout faire» pour que «tous les supporters» israéliens puissent être présents.

Le sujet est sensible au Royaume-Uni après l'attentat contre la synagogue de Heaton Park à Manchester le 2 octobre, jour de la fête de Yom Kippour. Deux fidèles ont été tués et trois autres grièvement blessés par un Britannique d'origine syrienne.

Le Maccabi n’enverra pas ses fans

Mais le Maccabi a annoncé lundi soir qu'il n'enverrait pas de supporters à Birmingham pour le match. «Nos supporters voyagent à travers l'Europe sans incident», a expliqué le club, dénonçant «une distorsion de la réalité» de la part de ceux qui suggèrent que la décision d'Aston Villa «est due à leur comportement».

«Il est clair que des groupes bien ancrés cherchent à dénigrer la communauté de fans du Maccabi Tel-Aviv, dont la plupart n'ont rien à voir avec le racisme ou le hooliganisme», a déploré le club.

Europa League. Aston Villa ferme ses portes aux fans du Maccabi Tel-Aviv

Europa LeagueAston Villa ferme ses portes aux fans du Maccabi Tel-Aviv

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza en octobre 2023, les manifestants propalestiniens en Europe multiplient leurs actions lors des événements sportifs auxquels participent des équipes israéliennes.

Des affrontements s'étaient déroulés en novembre 2024 après un match à Amsterdam entre l'Ajax et le Maccabi, quand des supporters israéliens avaient été agressés dans les rues de la capitale néerlandaise.

«Des enfants ont été piétinés». Scènes de chaos : scandale après l'annulation du derby de Tel Aviv

«Des enfants ont été piétinés»Scènes de chaos : scandale après l'annulation du derby de Tel Aviv

