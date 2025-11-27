  1. Clients Privés
Europa League Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

ATS

27.11.2025 - 20:59

Young Boys s'est incliné 2-1 face à Aston Villa à Birmingham lors de la 5e journée de phase de ligue d'Europa League. Les Bernois n'ont jamais semblé pouvoir éviter leur 3e défaite dans cette campagne.

Aston Villa – Young Boys 2-1

Aston Villa – Young Boys 2-1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Keystone-SDA

27.11.2025, 20:59

27.11.2025, 21:54

Aston Villa a pu compter sur un doublé de Doynell Malen (27e/42e), d'abord de la tête puis d'un tir dans la surface. En face, la stratégie défensive de Seoane a complètement pris l'eau, les Bernois se révélant en outre incapables d'effectuer un tir cadré dans les 45 premières minutes.

En seconde période, Aston Villa a poursuivi sa domination mais n'est pas parvenu à creuser le score. C'est finalement Joël Monteiro qui a sauvé l'honneur des visiteurs en marquant à la 90e.

Cette défaite ne fait pas les affaires d'YB dans la course au top 24 synonyme de qualification pour la phase à élimination directe. Le club bernois en reste à 6 points avant d'affronter Lille à domicile le 11 décembre prochain.

