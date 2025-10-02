  1. Clients Privés
Europa League Bâle retrouve des couleurs, Marwin Hitz dégoûte Stuttgart

Gregoire Galley

2.10.2025

Bâle s'est imposé face au VfB Stuttgart 2-0 au Parc St-Jacques jeudi lors de la 2e journée de phase de ligue d'Europa League. Les Rhénans ont maîtrisé le 5e de Bundesliga pour se relancer après leur défaite initiale face à Fribourg.

Bâle – Stuttgart 2-0

Bâle – Stuttgart 2-0

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Keystone-ATS

02.10.2025, 22:56

02.10.2025, 23:15

Stuttgart restait sur une série de trois victoires, et n'avait jamais terminé un match sans inscrire au moins un but lors de ses huit dernières rencontres. C'est dire la performance accomplie par les Bâlois qui inscrivent trois points précieux dans cette Europa League.

Bâle a parfaitement entamé cette rencontre grâce à Albian Ajetti qui est parvenu à glisser le ballon entre les jambes du gardien dès la 3e. Les Rhénans ont ensuite pu compter sur leur portier Marwin Hitz pour arrêter un penalty à la 36e.

Europa League. Lille épingle un grand d'Europe à son tableau de chasse

Europa LeagueLille épingle un grand d'Europe à son tableau de chasse

En seconde période, l'entraîneur Ludovic Magnin a pu compter sur Xherdan Shaquiri, auteur d'un superbe centre pour Mortiz Brochinski qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond à la 84e.

Dimanche, le FCB se déplacera à Genève pour affronter Servette (16h30) en Super League. Il se rendra dans la capitale des Gaules le 23 octobre pour y affronter l'Olympique Lyonnais pour la 3e journée d'Europa League.

Europa League. Grâce à un Joël Monteiro en feu, YB se relance à Bucarest

Europa LeagueGrâce à un Joël Monteiro en feu, YB se relance à Bucarest

Europa League