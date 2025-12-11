  1. Clients Privés
Europa League Débordements en ville de Berne en marge de YB - Lille

ATS

12.12.2025 - 00:02

Des heurts ont éclaté jeudi à Berne en marge du match de l'Europa League de football entre le club local, Young Boys, et LOSC Lille. La police cantonale bernoise a fait usage de balles en caoutchouc.

Des heurts ont éclaté jeudi à Berne en marge du match entre Young Boys et LOSC Lille.
Des heurts ont éclaté jeudi à Berne en marge du match entre Young Boys et LOSC Lille.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.12.2025, 00:02

Quelques centaines de supporters du club français, dont certains étaient encagoulés, ont défilé en fin d'après-midi au centre-ville. De premières échauffourées ont eu lieu près du centre alternatif de la Reitschule, a constaté une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS présente sur place. La police a fait usage de balles en caoutchouc.

Europa League. Young Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

Europa LeagueYoung Boys s’offre Lille et signe une excellente affaire

Après le match, de nouveaux incidents se sont produits dans la Reitschule, où une altercation a éclaté. Après l'intervention de la police, un groupe d'une cinquantaine de personnes s'est dispersé dans les rues voisines, a-t-elle indiqué.

Selon le service de communication de la Reitschule, un groupe de «néonazis» est entré dans le centre à minuit et a soudainement attaqué les collaborateurs et les personnes présentes.

YB - Lille. Un ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»

YB - LilleUn ex revanchard, une entrée cata et «une double peine qui fait très mal»

Young Boys – LOSC 1-0

Young Boys – LOSC 1-0

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

