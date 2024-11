La Hongrie accueillera le 28 novembre le match d'Europa League entre le Besiktas Istanbul et le club israélien du Maccabi Tel Aviv. Initialement prévue à Istanbul, la rencontre a été déplacée à Debrecen, a annoncé l'UEFA.

La rencontre entre Besiktas et le Maccabi Tel Aviv sera déroulera à Debrecen (illustration). KEYSTONE

ATS

«Le match se jouera à huis clos, sur décision des autorités hongroises locales», a précisé l'instance européenne. Le Besiktas avait annoncé dès la semaine dernière que la rencontre se disputerait «dans un pays neutre» pour des raisons de sécurité, sans que la destination ne soit alors connue.

La rencontre entre les deux clubs était considérée comme à haut risque. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a multiplié depuis le début de la guerre à Gaza les attaques verbales contre les dirigeants israéliens.

D'importantes manifestations anti-Israël, encouragées par le gouvernement turc, ont eu lieu à travers le pays depuis plus d'un an. Israël a demandé en octobre 2023 à ses ressortissants et ses diplomates en poste de quitter la Turquie par mesure de sécurité.

ATS