Très marqué, l'entraîneur Bruno Genesio a fait part de sa «honte» par rapport au «comportement» des Lillois après la défaite à domicile face à l'Étoile rouge de Belgrade jeudi soir (1-0) en Europa League.

Lille fans threw FLARES at their team after losing at home to Red Star Belgrade 😱 pic.twitter.com/70NxTpseWN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 19, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Ce n'est même plus de la déception, c'est plus de la honte vis-à-vis de nos supporters, de nous-mêmes d'avoir affiché un tel visage», a soufflé le Lyonnais après ce revers en barrage aller pour les huitièmes de finale.

Cette défaite est la septième du Losc en dix rencontres disputées en 2026, sans doute l'une des pires au vu du manque d'occasions créées au stade Pierre-Mauroy.

«Il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est d'avoir le comportement qu'on a eu ce soir», a martelé Bruno Genesio.

Pour la première fois depuis le début de la crise, l'entraîneur de 59 ans a été ciblé par les Dogues Virage Est (DVE), principal groupe d'ultras, qui ont lancé des «Démission Genesio» après le match. «C'est normal, a-t-il répondu. J'accepte.»

Au vu du manque d'intensité affiché dans l'enceinte de Villeneuve-d'Ascq, une question se pose: les joueurs soutiennent-ils toujours l'ancien entraîneur de Lyon et Rennes? «Pour la première fois, j'ai eu une impression bizarre, a-t-il admis. Il y a une chose sur laquelle je suis impitoyable, c'est l'esprit. Ce soir, j'ai vu des attitudes qui ne me plaisent pas et qui ne sont pas dignes d'une équipe professionnelle de haut niveau.»

«C'est dur d'analyser ça, c'est son avis, c'est ce qu'il a ressenti, mais moi je ne pense pas, a commenté dans la foulée le défenseur central Aïssa Mandi. Je ne suis pas sûr que ce soit un manque d'envie ou d'état d'esprit, mais on n'y arrive pas tout simplement.»

Toujours cinquièmes en Ligue 1 malgré cette spirale négative, les Dogues n'ont gagné qu'un seul match depuis le début de l'année, face à Fribourg (1-0) en Europa League.

Le capitaine de l'équipe Benjamin André a appelé à une remise en question collective: «Il faut discuter entre nous. On ne peut pas être toujours positif, il faut aussi voir où on en est actuellement. On est dans le bas, dans une période très difficile.»

Les Nordistes disputeront en ballotage défavorable le barrage retour dans une semaine dans la capitale serbe, où ils se sont déjà inclinés en novembre (1-0), toujours en Europa League.