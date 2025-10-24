«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League «C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon

Clara Francey, à Lyon

24.10.2025

À Lyon jeudi soir, Xherdan Shaqiri a connu un retour à l'image de son passage : frustrant. Peu en vue, le milieu du FC Bâle n'a pas su peser sur la rencontre ni faire oublier le souvenir mitigé laissé à son départ en 2022.

Lyon – Bâle 2-0

Lyon – Bâle 2-0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Clara Francey, à Lyon

24.10.2025, 07:30

Si la Ville de Lyon avait fermé la Tête d'Or et ses autres grands parcs ce jeudi 23 octobre à cause de la tempête Benjamin, le Parc OL, également connu sous le nom de Groupama Stadium, faisait lui figure d'exception.

Météo. La tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse

MétéoLa tempête Benjamin a balayé la France et frappe maintenant la Suisse

Pas sûr toutefois que le public était au courant, car les tribunes du troisième plus grand stade de France (capacité de 59'186 places) semblaient bien clairsemées pour la réception du FC Bâle en Europa League. Ils étaient 35'000 spectateurs, dont 1'200 Bâlois, à assister au grand retour du «petit» Shaqiri à Lyon, quatre ans après son passage raté (2 buts en 16 matches).

Hormis le 1er février 2022 lors de sa dernière apparition sous le maillot rhodanien, à l'occasion de laquelle il avait délivré un assist et inscrit un but de la tête (!) dans le «Choc des Olympiques» face à l'OM (victoire 2-1), «XS» ne s'était jamais montré décisif avec l'OL, alors entraîné par Peter Bosz.

Mais depuis son retour au bercail, au FC Bâle, à l'été 2024, l'ex-international suisse revit et enchaîne les prestations de choix. Avant d'affronter son ancien club, le gaucher comptait 29 réalisations et 28 passes décisives en 54 matches.

Malheureusement, le «Shaq» n'a pas su jeudi soir rafraîchir la mémoire des supporters des Gones qui avaient oublié son passage entre août 2021 et février 2022, ni réconcilier ceux qu'il avait laissés sur leur faim.

«Shaqiri ? Shaqiri... T'as le souvenir toi ?»

«Shaqiri ? Shaqiri... T'as le souvenir toi ?»

Avant la rencontre d’Europa League OL-Bâle, on a demandé aux supporters de l’équipe française présents aux abords du Groupama Stadium s’ils se souvenaient de Xherdan Shaqiri, passé au club il y a quatre ans. Et force est de constater que le Suisse n’a pas marqué tous les esprits…

23.10.2025

Le milieu offensif de 34 ans et ses mollets d'acier n'ont en effet pas su faire la différence et éviter une deuxième défaite à leur équipe en phase de ligue de l'Europa League. «XS» a beaucoup pesté contre ses coéquipiers et s'est pris le chou avec le capitaine adverse, Corentin Tolisso. Seule éclaircie : une passe lumineuse pour Léo Leroy (70e), qui avait le poids de l'égalisation si le Français n'avait pas armé sur Dominik Greif. Remplacé à la 84e minute de jeu, le capitaine rhénan n’a pas caché sa frustration sur le banc.

Europa League. Le FC Bâle sans réponse face à un Olympique Lyonnais dominateur

Europa LeagueLe FC Bâle sans réponse face à un Olympique Lyonnais dominateur

Espérons pour Ludovic Magnin que son joueur d'expérience reprendra sa marche en avant dès ce dimanche à l'occasion du déplacement des Bâlois sur la pelouse du Lausanne-Sport.

UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC Bâle 1893
UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC Bâle 1893

di 26.10. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - FC Bâle 1893

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 2j 7h et 51min 45sec

Les plus lus

Les entreprises suisses ont-elles déjà digéré les 39% de Trump?
Pour l'UE, il est temps de mettre fin au changement d'heure
«Comportement scandaleux» - Le torchon brûle entre Trump et le Canada
«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon
Rendez-vous Bundesplatz: pourquoi la première version a été refusée
«C’est difficile» - La colère des personnes autistes face à la rhétorique de Trump