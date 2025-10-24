«C'est qui ?» - Le difficile retour de Xherdan Shaqiri à Lyon

À Lyon jeudi soir, Xherdan Shaqiri a connu un retour à l'image de son passage : frustrant. Peu en vue, le milieu du FC Bâle n'a pas su peser sur la rencontre ni faire oublier le souvenir mitigé laissé à son départ en 2022.

Si la Ville de Lyon avait fermé la Tête d'Or et ses autres grands parcs ce jeudi 23 octobre à cause de la tempête Benjamin, le Parc OL, également connu sous le nom de Groupama Stadium, faisait lui figure d'exception.

Pas sûr toutefois que le public était au courant, car les tribunes du troisième plus grand stade de France (capacité de 59'186 places) semblaient bien clairsemées pour la réception du FC Bâle en Europa League. Ils étaient 35'000 spectateurs, dont 1'200 Bâlois, à assister au grand retour du «petit» Shaqiri à Lyon, quatre ans après son passage raté (2 buts en 16 matches).

Hormis le 1er février 2022 lors de sa dernière apparition sous le maillot rhodanien, à l'occasion de laquelle il avait délivré un assist et inscrit un but de la tête (!) dans le «Choc des Olympiques» face à l'OM (victoire 2-1), «XS» ne s'était jamais montré décisif avec l'OL, alors entraîné par Peter Bosz.

Mais depuis son retour au bercail, au FC Bâle, à l'été 2024, l'ex-international suisse revit et enchaîne les prestations de choix. Avant d'affronter son ancien club, le gaucher comptait 29 réalisations et 28 passes décisives en 54 matches.

Malheureusement, le «Shaq» n'a pas su jeudi soir rafraîchir la mémoire des supporters des Gones qui avaient oublié son passage entre août 2021 et février 2022, ni réconcilier ceux qu'il avait laissés sur leur faim.

«Shaqiri ? Shaqiri... T'as le souvenir toi ?» Avant la rencontre d’Europa League OL-Bâle, on a demandé aux supporters de l’équipe française présents aux abords du Groupama Stadium s’ils se souvenaient de Xherdan Shaqiri, passé au club il y a quatre ans. Et force est de constater que le Suisse n’a pas marqué tous les esprits… 23.10.2025

Le milieu offensif de 34 ans et ses mollets d'acier n'ont en effet pas su faire la différence et éviter une deuxième défaite à leur équipe en phase de ligue de l'Europa League. «XS» a beaucoup pesté contre ses coéquipiers et s'est pris le chou avec le capitaine adverse, Corentin Tolisso. Seule éclaircie : une passe lumineuse pour Léo Leroy (70e), qui avait le poids de l'égalisation si le Français n'avait pas armé sur Dominik Greif. Remplacé à la 84e minute de jeu, le capitaine rhénan n’a pas caché sa frustration sur le banc.

Espérons pour Ludovic Magnin que son joueur d'expérience reprendra sa marche en avant dès ce dimanche à l'occasion du déplacement des Bâlois sur la pelouse du Lausanne-Sport.