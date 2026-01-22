La rencontre d’Europa League entre Utrecht et Genk a débuté avec près d’une heure de retard jeudi aux Pays-Bas. Des incidents avec les supporters visiteurs en sont la cause.

Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Prévue initialement à 21h00 jeudi soir, le match entre Utrecht et Genk, comptant pour la 7e journée de la phase de ligue de l’Europa League, a commencé avec 53 minutes de retard après des incidents impliquant les fans belges.

Comme le rapportent plusieurs médias du plat pays, dont «RTBF», un groupe de supporters de Genk se serait introduit dans le stade sans billet, ni fouille et ni contrôle d'identité. Pour des raisons de sécurité, la police néerlandaise a alors décidé d’évacuer, avec force, les 300 fans belges de la tribune visiteurs. Aucun d’entre eux n’a pu assister à la rencontre et à la victoire de leur équipe (2-0).

Incidents aussi à Nice

Des incidents sont également survenus en tribunes lors de la première période de la rencontre entre Nice et le club néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1), sans que la partie ne soit interrompue, a constaté un journaliste de l'AFP.

Après le premier but de Nice à la 10e minute du match, un mouvement de foule d'une centaine de supporteurs niçois venus de la tribune Populaire Sud en direction du parcage néerlandais (1745 personnes) a été observé.

S'est ensuivi une tension importante avec les stadiers présents pour protéger les abords du parcage, a-t-on constaté de même source. Plusieurs dizaines de personnes ont traversé le cordon de sécurité pour tenter d'en découdre avec les fans néerlandais au niveau des plexiglas de la tribune réservée aux visiteurs, avant d'être repoussées par les forces de l'ordre. Le déroulement du match n'a pas été perturbé.

Cette rencontre a marqué le retour des ultras de la Populaire Sud pour un match de Nice à domicile après les incidents ayant eu lieu le 30 novembre au centre d'entrainement de l'OGC Nice, où des joueurs de Nice avaient été pris à partie par des supporters mécontents à leur retour d'une défaite à Lorient. Deux joueurs, ainsi que le club ont porté plainte contre X.