Europa League Chaos en tribunes aux Pays-Bas : fans évacués et match retardé

Nicolas Larchevêque

22.1.2026

La rencontre d’Europa League entre Utrecht et Genk a débuté avec près d’une heure de retard jeudi aux Pays-Bas. Des incidents avec les supporters visiteurs en sont la cause.

,

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse

22.01.2026, 22:48

22.01.2026, 23:46

Prévue initialement à 21h00 jeudi soir, le match entre Utrecht et Genk, comptant pour la 7e journée de la phase de ligue de l’Europa League, a commencé avec 53 minutes de retard après des incidents impliquant les fans belges.

Europa League. Naufrage du FC Bâle, corrigé par Salzbourg et un gamin de 18 ans !

Europa LeagueNaufrage du FC Bâle, corrigé par Salzbourg et un gamin de 18 ans !

Comme le rapportent plusieurs médias du plat pays, dont «RTBF», un groupe de supporters de Genk se serait introduit dans le stade sans billet, ni fouille et ni contrôle d'identité. Pour des raisons de sécurité, la police néerlandaise a alors décidé d’évacuer, avec force, les 300 fans belges de la tribune visiteurs. Aucun d’entre eux n’a pu assister à la rencontre et à la victoire de leur équipe (2-0).

Incidents aussi à Nice

Des incidents sont également survenus en tribunes lors de la première période de la rencontre entre Nice et le club néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1), sans que la partie ne soit interrompue, a constaté un journaliste de l'AFP.

Après le premier but de Nice à la 10e minute du match, un mouvement de foule d'une centaine de supporteurs niçois venus de la tribune Populaire Sud en direction du parcage néerlandais (1745 personnes) a été observé.

Europa League. L’OGC Nice met fin à son incroyable calvaire européen

Europa LeagueL’OGC Nice met fin à son incroyable calvaire européen

S'est ensuivi une tension importante avec les stadiers présents pour protéger les abords du parcage, a-t-on constaté de même source. Plusieurs dizaines de personnes ont traversé le cordon de sécurité pour tenter d'en découdre avec les fans néerlandais au niveau des plexiglas de la tribune réservée aux visiteurs, avant d'être repoussées par les forces de l'ordre. Le déroulement du match n'a pas été perturbé.

Cette rencontre a marqué le retour des ultras de la Populaire Sud pour un match de Nice à domicile après les incidents ayant eu lieu le 30 novembre au centre d'entrainement de l'OGC Nice, où des joueurs de Nice avaient été pris à partie par des supporters mécontents à leur retour d'une défaite à Lorient. Deux joueurs, ainsi que le club ont porté plainte contre X.

Europa League. Maladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts

Europa LeagueMaladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts

Europa League