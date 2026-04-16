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Coupes d’Europe Dan Ndoye sauve la soirée des Helvètes

Gregoire Galley

16.4.2026

Alors que le SC Fribourg affrontera Braga, l’autre demi-finale de l’Europa League mettra aux prises deux clubs anglais, Aston Villa et le Nottingham Forest de Dan Ndoye.

Nottingham Forest – Porto 1-0

Nottingham Forest – Porto 1-0

UEFA Europa League | Quart de finale retour | Saison 25/26

16.04.2026

Keystone-ATS

16.04.2026, 22:59

16.04.2026, 23:18

Les «Villans», qui avaient gagné 3-1 sur la pelouse du FC Bologne de Remo Freuler à l'aller, en ont remis une couche jeudi (4-0).

Aston Villa – Bologna 4-0

Aston Villa – Bologna 4-0

UEFA Europa League | Quart de finale retour | Saison 25/26

16.04.2026

Forest a pour sa part renversé le FC Porto (1-0, 1-1 à l'aller).

Real Betis – Braga 2-4

Real Betis – Braga 2-4

UEFA Europa League | Quart de finale retour | Saison 25/26

16.04.2026

En Conference League, les demi-finales opposeront d'une part Crystal Palace et le Shakhtar Donetsk, et d'autre part le Rayo Vallecano et Strasbourg. Battus 2-0 à l'aller, les Strasbourgeois ont renversé sans coup férir (4-0) le Mayence 05 de Silvan Widmer.

Strassbourg – Mainz 4:0

Strassbourg – Mainz 4:0

UEFA Conference League | Viertelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

16.04.2026

L'AEK Athènes de Derek Kutesa n'a pas réussi le même tour de force face au Rayo Vallecano, ne s'imposant que 3-1 après avoir été battu 3-0 à l'aller.

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

Fiorentina – Crystal Palace 2:1

UEFA Conference League | Viertelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

16.04.2026

Europa League. La fête continue pour Johan Manzambi et le SC Fribourg

Europa LeagueLa fête continue pour Johan Manzambi et le SC Fribourg

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