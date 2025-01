Une attaque d'ultras de la Lazio contre des supporters de la Real Sociedad mercredi soir à Rome a fait neuf blessés, tous espagnols. L'un d'eux se trouve dans un état grave, rapportent jeudi les médias italiens.

Les supporters de la Lazio s'en sont pris à des supporters espagnols (photo d'illustration). KEYSTONE

Quelque 80 ultras de la Lazio ont pris à partie environ 70 supporters du club espagnol venus à Rome pour le match d'Europa League qui se tient jeudi soir au stade olympique, selon l'agence AGI.

En plein centre de la capitale italienne, dans le quartier touristique de Monti, les supporters espagnols ont été tabassés et certains ont reçu des coups de couteau. Les agresseurs, vêtus de noir et au visage dissimulé par des capuches, ont eu recours à des fumigènes et à de gros pétards.

Des chaises et des tables ont aussi été lancés sur eux, selon «Il Corriere della Sera».

Ce sont des ultras de la Lazio, dont certains sont connus pour leur sympathie pour l'extrême droite, qui sont à l'origine de ces épisodes de violence, selon la police, qui a saisi tout un arsenal (couteaux, barres de fer, marteaux...). Plusieurs fauteurs de troubles ont été interpellés à l'arrivée des forces de police, alertées par des habitants du quartier. Les images des caméras de télésurveillance du quartier sont également en cours d'examen.

La police cherche aussi à déterminer si l'attaque était préméditée, au vu de la rivalité à tonalité également politique entre les tifosi de la Lazio et ceux de l'équipe basque.

Le club italien a réagi et condamné «toute forme de violence» promettant dans un communiqué qu'il agirait «avec fermeté» contre ses supporters. «En attendant les développements de l'enquête sur les faits survenus dans la nuit», le club «condamne toute forme de violence» et assure qu'il «agira avec fermeté en appliquant les mesures les plus strictes» contre ses tifosi éventuellement coupables, selon le communiqué.