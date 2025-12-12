  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Plusieurs blessés hospitalisés lors du match Bâle - Aston Villa

ATS

12.12.2025 - 11:32

Des débordements liés au match d'Europa League de football Bâle – Aston Villa ont fait sept blessés, dont un policier anglais en civil, jeudi soir dans la cité rhénane. Six personnes ont dû être hospitalisées. Deux fans anglais ont été touchés par un pétard pendant la rencontre et cinq personnes ont été blessées dans une rixe au centre-ville après le match.

Des débordements liés au match d'Europa League de football Bâle – Aston Villa ont fait sept blessés.
Des débordements liés au match d'Europa League de football Bâle – Aston Villa ont fait sept blessés.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.12.2025, 11:32

Dans un communiqué diffusé vendredi, la police bâloise évoque des bagarres et un lancer de pétard, jeudi vers 23h00, après le match, dans une rue animée par des bars nocturnes. Des hooligans du FC Bâle ont attaqué des homologues d'Aston Villa. Parmi les blessés, on compte trois Anglais dont un policier en civil.

Suite à cette rixe, la police bâloise a encerclé une dizaine de hooligans du FCB et les a soumis à un contrôle d'identité. Cette action a permis de calmer la situation agressive.

Europa League. Après YB, Bâle bute à son tour contre Aston Villa

Europa LeagueAprès YB, Bâle bute à son tour contre Aston Villa

Un pétard avait déjà allumé peu avant la fin du match dans le secteur des fans visiteurs. Deux supporters d'Aston Villa ont alors été blessés, dont un a été hospitalisé.

Le match a occasionné un important dispositif policier qui a pu être levé dans la nuit vers 02h00. La police criminelle a ouvert une enquête sur les débordements survenus.

Bâle – Aston Villa 1-2

Bâle – Aston Villa 1-2

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Trois ans de prison pour dix minutes de course-poursuite
Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Billie Jean King : «Ce n'est tout simplement pas la même chose»