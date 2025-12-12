Des débordements liés au match d'Europa League de football Bâle – Aston Villa ont fait sept blessés, dont un policier anglais en civil, jeudi soir dans la cité rhénane. Six personnes ont dû être hospitalisées. Deux fans anglais ont été touchés par un pétard pendant la rencontre et cinq personnes ont été blessées dans une rixe au centre-ville après le match.

Des débordements liés au match d'Europa League de football Bâle – Aston Villa ont fait sept blessés. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué diffusé vendredi, la police bâloise évoque des bagarres et un lancer de pétard, jeudi vers 23h00, après le match, dans une rue animée par des bars nocturnes. Des hooligans du FC Bâle ont attaqué des homologues d'Aston Villa. Parmi les blessés, on compte trois Anglais dont un policier en civil.

Suite à cette rixe, la police bâloise a encerclé une dizaine de hooligans du FCB et les a soumis à un contrôle d'identité. Cette action a permis de calmer la situation agressive.

Un pétard avait déjà allumé peu avant la fin du match dans le secteur des fans visiteurs. Deux supporters d'Aston Villa ont alors été blessés, dont un a été hospitalisé.

Le match a occasionné un important dispositif policier qui a pu être levé dans la nuit vers 02h00. La police criminelle a ouvert une enquête sur les débordements survenus.