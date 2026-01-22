  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League L’OGC Nice met fin à son incroyable calvaire européen

Nicolas Larchevêque

22.1.2026

Petit évènement à l'Allianz Riviera : Nice a remporté jeudi soir face aux Néerlandais des Go Ahead Eagles (3-1) son premier match européen de la saison, le tout premier sur la scène continentale depuis mars 2023, mettant fin à une série de 18 rencontres sans victoire.

L’OGC Nice a mis fin à une série de 18 rencontres européennes sans victoire.
L’OGC Nice a mis fin à une série de 18 rencontres européennes sans victoire.
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.01.2026, 23:33

22.01.2026, 23:34

Le joli doublé du Portugais Tiago Gouveia, d'abord sur une magnifique frappe en lucarne (2-0, 41e) puis de la tête suite à un bon travail de Mohamed-Ali Cho (3-0, 59e) a succédé à un premier but de Charles Vanhoutte (1-0, 10e).

Europa League. Naufrage du FC Bâle, corrigé par Salzbourg et un gamin de 18 ans !

Europa LeagueNaufrage du FC Bâle, corrigé par Salzbourg et un gamin de 18 ans !

Le Belge avait ouvert la voie pour les hommes de Claude Puel grâce à une récupération de Tom Louchet dans la surface adverse. Cela n'a pourtant pas apaisé certains supporteurs de la tribune Populaire Sud, groupe d'ultras qui effectuait son retour à domicile depuis les incidents ayant eu lieu le 30 novembre au centre d'entrainement de l'OGC Nice.

Une centaine d'entre eux est allé provoquer les 1’745 Néerlandais, venus de la ville de Deventer et placés dans le parcage visiteurs. L'intervention des forces de l'ordre a toutefois ramené le calme dans les tribunes, sans que le déroulement du match n'ait été perturbé.

Europa League. Chaos en tribunes aux Pays-Bas : fans évacués et match retardé

Europa LeagueChaos en tribunes aux Pays-Bas : fans évacués et match retardé

Les Go Ahead Eagles qui, avec six points avant la rencontre, pouvaient espérer une qualification pour les barrages, n'ont jamais lâché. Ils ont réduit le score sur un but de Finn Stokkers (3-1, 68e). Mais Nice, qui a apprécié le retour de son capitaine Dante, entré en jeu à la 75e minute, a tenu.

Reste désormais à Puel et son équipe, qui se déplacent dimanche à Nantes, à casser la spirale négative de huit matches de championnat sans victoire (sept défaites, un nul).

Europa League. Maladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts

Europa LeagueMaladroit et frustré par Lyon, YB peut s’en mordre les doigts

Autres résultats de la soirée

Roma – Stuttgart 2-0

Roma – Stuttgart 2-0

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Fenerbahçe – Aston Villa 0-1

Fenerbahçe – Aston Villa 0-1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Freiburg – Maccabi Tel Aviv 1-0

Freiburg – Maccabi Tel Aviv 1-0

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Les plus lus

Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
Davos: les confidences sur l'oreiller des super-riches aux escorts de luxe
Trump menace le New York Times après la publication d'un sondage défavorable
Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020
La plateforme «job-room» de l'assurance-chômage est en panne

Europa League