Petit évènement à l'Allianz Riviera : Nice a remporté jeudi soir face aux Néerlandais des Go Ahead Eagles (3-1) son premier match européen de la saison, le tout premier sur la scène continentale depuis mars 2023, mettant fin à une série de 18 rencontres sans victoire.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le joli doublé du Portugais Tiago Gouveia, d'abord sur une magnifique frappe en lucarne (2-0, 41e) puis de la tête suite à un bon travail de Mohamed-Ali Cho (3-0, 59e) a succédé à un premier but de Charles Vanhoutte (1-0, 10e).

Le Belge avait ouvert la voie pour les hommes de Claude Puel grâce à une récupération de Tom Louchet dans la surface adverse. Cela n'a pourtant pas apaisé certains supporteurs de la tribune Populaire Sud, groupe d'ultras qui effectuait son retour à domicile depuis les incidents ayant eu lieu le 30 novembre au centre d'entrainement de l'OGC Nice.

Une centaine d'entre eux est allé provoquer les 1’745 Néerlandais, venus de la ville de Deventer et placés dans le parcage visiteurs. L'intervention des forces de l'ordre a toutefois ramené le calme dans les tribunes, sans que le déroulement du match n'ait été perturbé.

Les Go Ahead Eagles qui, avec six points avant la rencontre, pouvaient espérer une qualification pour les barrages, n'ont jamais lâché. Ils ont réduit le score sur un but de Finn Stokkers (3-1, 68e). Mais Nice, qui a apprécié le retour de son capitaine Dante, entré en jeu à la 75e minute, a tenu.

Reste désormais à Puel et son équipe, qui se déplacent dimanche à Nantes, à casser la spirale négative de huit matches de championnat sans victoire (sept défaites, un nul).

