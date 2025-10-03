  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League «Nous avions Jésus dans le but» - Marwin Hitz encensé à Bâle

ATS

3.10.2025 - 08:26

Marwin Hitz a reçu de nombreuses louanges après la victoire du FC Bâle 2-0 jeudi soir en Europa League contre le VfB Stuttgart. Le gardien rhénan a réalisé une grande performance.

Bâle – Stuttgart 2-0

Bâle – Stuttgart 2-0

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Keystone-SDA

03.10.2025, 08:26

03.10.2025, 08:32

Ancien joueur du club allemand de 2005 à 2009, avec qui il avait gagné la Bundesliga en 2007, Ludovic Magnin était évidemment aux anges après ce succès de prestige. «J'ai vu une équipe qui a tout donné de la première à la dernière minute. Dans les moments difficiles, chacun était là pour aider les autres. Et quand on ne pouvait pas résoudre une situation, nous avions Jésus dans le but», a déclaré l'entraîneur des Bâlois.

Europa League. Bâle retrouve des couleurs, Marwin Hitz dégoûte Stuttgart

Europa LeagueBâle retrouve des couleurs, Marwin Hitz dégoûte Stuttgart

«Jesus», c'est le surnom qu'a mérité Marwin Hitz (38 ans) jeudi soir au Parc Saint-Jacques. L'expérimenté portier, riche de 181 matches de Bundesliga, a effectué de nombreux arrêts décisifs, stoppant notamment un penalty d'Ermedin Demirovic à la 36e.

«Une très belle soirée»

A-t-il réussi son meilleur match avec le FCB? «C'est vous qui pouvez le juger. C'est certain que cela a été une très belle soirée. Nous avons montré ce dont nous sommes capables, pas seulement avec le ballon dans les pieds, mais aussi sans. Il a fallu beaucoup défendre, car Stuttgart n'a jamais baissé le rythme. C'est une grosse différence avec la Super League», a analysé le gardien.

Un autre élément décisif côté rhénan a été Albian Ajeti, auteur du 1-0 dès la 3e. «Nous étions super motivés. Quand Marwin a arrêté le penalty, j'ai su que personne ne pourrait le battre ce soir. Au final, nous avons gagné de manière méritée. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une pareille soirée magique dans le stade», a jubilé l'attaquant de 28 ans.

Europa League. Grâce à un Joël Monteiro en feu, YB se relance à Bucarest

Europa LeagueGrâce à un Joël Monteiro en feu, YB se relance à Bucarest

Les plus lus

Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
«Je l’avais promis à ma fiancée» - L’exploit fou du gardien de Lille
Tourisme de masse : cette ville espagnole ne fait pas dans la dentelle !
Pas d'épée pour Charles III: un directeur de musée doit s'en aller
«Le tapis peut être retiré de sous vos pieds à n'importe quel moment»