Nottingham Forest se déplace affronter Aston Villa, sans le Nyonnais Dan Ndoye blessé, pour le match retour des demi-finales d'Europa League jeudi (21h). Dans l'autre rencontre, Johan Manzambi et le SC Fribourg accueille Braga après une défaite 2-1 à l'aller.

Johan Manzambi et ses coéquipiers ont l'occasion d'offrir à Freiburg sa première finale continentale. IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA ATS

Vainqueur 1-0 lors du match aller à domicile, Nottingham veut conserver son avantage pour disputer une finale européenne, un stade de la compétition inédit pour le club depuis son dernier titre de Ligue des champions en 1980.

En mauvaise posture, les Allemands doivent élever le curseur face aux Guerreiros do Minho. L'international suisse Johan Manzambi et ses coéquipiers ont l'occasion d'offrir à leur club sa première finale continentale.

En Conference League, Crystal Palace est en bonne position pour se hisser en finale à la faveur de son succès 3-1 face au Shakhtar Donetsk jeudi dernier. Vainqueur 1-0 à l'aller, le Rayo Vallecano se rend à Strasbourg pour une rencontre à l'issue plus indécise.

Les temps forts des matches aller

Braga – Freiburg 2-1 UEFA Europa League | Demi-finale aller | Saison 25/26 30.04.2026