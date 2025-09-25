  1. Clients Privés
Europa League Un départ catastrophique pour YB, fessé devant son public

Nicolas Larchevêque

25.9.2025

Young Boys s'est incliné 4-1 jeudi face au Panathinaikos Athènes en 1re journée de phase de la ligue d'Europa League. Menés 3-0 après 20 minutes, les Bernois n'ont pas su renverser la vapeur à domicile.

Young Boys – Panathinaikos 1-4

Young Boys – Panathinaikos 1-4

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Keystone-ATS

25.09.2025, 22:49

25.09.2025, 23:58

Très à l'aise sur la pelouse synthétique du Wankdorf, le Panathinaikos a entamé le match pied au plancher en ouvrant la marque à la 10e par Karol Swiderski. Trois minutes plus tard, Anass Zaroury, abandonné par la défense d'YB, est venu inscrire le 2-0 sur corner, avant de doubler sa mise à la 19e pour le 3-0, seul à la récupération devant Marvin Keller.

Saidy Janko a débloqué le compteur d'YB à la 25e d'un tir croisé, mais le mal était fait. Avant la mi-temps, Monteiro (36e) puis Males (39e) ont eu de belles occasions, sans pouvoir ramener l'équipe de Giorgio Contini à hauteur des visiteurs.

À la reprise, un onze bernois inchangé est resté sans solution. Alors que Contini a tenté un triple changement, Zaroury a crucifié les jaune et noir en inscrivant son troisième but de la soirée à la 68e. Les derniers assauts bernois n'ont rien changé, les Grecs ont tenu jusqu'au coup de sifflet final.

