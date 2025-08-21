  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Victoire arrosée mais précieuse pour YB

ATS

21.8.2025 - 22:17

Les Young Boys ont pris une petite option sur la phase de ligue de l'Europa League. En play-off aller, les Bernois sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse détrempée du Slovan Bratislava.

Keystone-SDA

21.08.2025, 22:17

21.08.2025, 22:40

Ce succès s'est matérialisé grâce à une réussite de Chris Bedia dès la 15e, après une lumineuse passe en profondeur d'Edimilson Fernandes. YB – qui a rapidement perdu Males sur blessure (soupçon de nez cassé) – a bénéficié de plusieurs opportunités de creuser son avance, mais n'a pas su les convertir, à l'image de Bedia qui a trop poussé son ballon juste avant la pause.

Les Slovaques ont été dangereux de manière sporadique. Leur meilleure action a été une frappe de Barseghyan déviée par Keller sur sa transversale (20e). La partie s'est déroulée sous un véritable déluge qui n'a évidemment pas simplifié la tâche des joueurs, la pelouse étant glissante et gorgée d'eau.

Les plus lus

Une réglementation de l’UE frappe de plein fouet les salons de manucure en Suisse
«Combattre le feu par le feu» - Le gouverneur de Californie s'attaque à Trump !
«Je t’aime, Erich» - Lindsey Vonn pleure la mort de son mentor
Trump se retire temporairement des négociations entre la Russie et l’Ukraine
La route Vuiteboeuf – Ste-Croix rouvre avec un visage changé
La justice annule une amende de 464 millions infligée à Trump en 2024