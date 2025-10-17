Le gouvernement britannique veut «tout faire» pour que le match d'Europa League du 6 novembre entre Aston Villa et le Maccabi Tel-Aviv se tienne en présence de «tous les supporters». La décision prise jeudi d'interdire les fans israéliens pour raisons sécuritaires a suscité un tollé.

Le coach d’Aston Villa, Unai Emery, se serait bien passé d’un tel débat en amont de la rencontre. KEYSTONE

Arthur Rappaz

«Le gouvernement travaille avec les forces de l'ordre et d'autres partenaires pour faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de garantir que ce match puisse se dérouler en toute sécurité, avec tous les supporters présents», a indiqué un porte-parole du gouvernement dans un communiqué. «Nous examinons quelles ressources et quel soutien supplémentaires sont nécessaires», a-t-il ajouté.

Une réunion des autorités locales doit se réunir en début de semaine à ce propos, selon une source gouvernementale. Aston Villa avait annoncé jeudi soir que les supporters du club israélien ne pourraient pas assister au match prévu au stade de Villa Park à Birmingham, s'appuyant sur les recommandations de la police locale.

«Pas d'antisémitisme»

Cette décision, très rare au Royaume-Uni, a suscité un flot de critiques, le Premier ministre travailliste Keir Starmer la qualifiant de «mauvaise». «Nous ne tolérerons pas l'antisémitisme dans nos rues», a déclaré le dirigeant sur X, moins d'un mois après l'attaque contre une synagogue de Manchester qui a fait deux morts.

This is the wrong decision.



We will not tolerate antisemitism on our streets.



The role of the police is to ensure all football fans can enjoy the game, without fear of violence or intimidation.https://t.co/8aBeqE4qbA — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 16, 2025

En Israël, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a dénoncé un choix «honteux». Il a appelé les autorités britanniques à revenir sur l'interdiction, tandis que le directeur général du Maccabi, Jack Angelides a exprimé sa «consternation».