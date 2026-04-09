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Europa League Fribourg et Manzambi en démonstration contre le Celta Vigo

ATS

9.4.2026 - 23:03

Le SC Fribourg de Johan Manzambi a un pied en demi-finale de l'Europa League après sa victoire 3-0 contre Celta Vigo jeudi soir. Cela s'annonce plus compliqué pour Remo Freuler et Bologne.

Freiburg – Celta 3-0

Freiburg – Celta 3-0

UEFA Europa League | Quart de finale aller | Saison 25/26

09.04.2026

Keystone-SDA

09.04.2026, 23:03

09.04.2026, 23:16

Le club de la Forêt-Noire a fait la différence en première mi-temps, sous l'impulsion du milieu de terrain genevois. A la 10e, c'est en effet Manzambi qui a décalé Vincenzo Grifo, dont le coup de patte n'a laissé aucune chance au portier de Vigo Andrei Radu.

Fribourg a doublé la mise à la 32e par Jan-Niklas Beste, avant que Manzambi ne passe proche du 3-0. L'international suisse a vu son tir être renvoyé par le poteau après un joli une-deux dans la surface espagnole (34e).

Les Allemands ont finalement ajouté un troisième but à la 78e signé Matthias Ginter. Ils aborderont le match retour en Galice avec un pied et quelques orteils en demi-finale, où ils pourraient retrouver le Betis de Ricardo Rodriguez ou Braga (1-1 à l'aller).

Bologne battu par Aston Villa

La qualification pour le dernier carré risque en revanche d'être compliquée pour Bologne et Remo Freuler. Les Rossoblù se sont inclinés 3-1 devant Aston Villa, à domicile. Ezri Konsa (44e) et Ollie Watkins (51e/90e+4) ont marqué les deux buts des Villans, alors que Jonathan Rowe a réduit la marque pour Bologne (90e).

Bologna – Aston Villa 1-3

Bologna – Aston Villa 1-3

UEFA Europa League | Quart de finale aller | Saison 25/26

09.04.2026

Nottingham Forest et Dan Ndoye auront quant à eux leur mot à dire au retour contre Porto. Malgré la nette domination des Dragons, le club anglais a obtenu un match nul (1-1) qui lui permet de conserver toutes ses chances de se qualifier pour les demi-finales.

Porto – Nottingham Forest 1-1

Porto – Nottingham Forest 1-1

UEFA Europa League | Quart de finale aller | Saison 25/26

09.04.2026

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