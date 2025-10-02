  1. Clients Privés
Europa League Grâce à un Joël Monteiro en feu, YB se relance à Bucarest

ATS

2.10.2025 - 20:59

Battu 4-1 par le Panathinaikos à Berne lors de la 1re journée, Young Boys a relevé la tête jeudi en Europa League. Les Bernois ont battu le Steaua 2-0 à Bucarest lors de la 2e journée, grâce à un doublé de Joël Monteiro en première mi-temps.

FCSB – Young Boys 0-2

FCSB – Young Boys 0-2

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Keystone-SDA

02.10.2025, 20:59

02.10.2025, 21:00

Le technicien d'YB Georgio Contini avait choisi de se passer de Christian Fassnacht au coup d'envoi, lui préférant Joël Monteiro. Un choix qui s'est révélé payant, vu que ce dernier a ouvert la marque à la 10e. Face au champion de Roumanie en titre, l'attaquant de 26 ans s'est même offert un doublé à la 36e.

Relancés dans cette phase de la ligue, les joueurs de Giorgio Contini affronteront dimanche en Super League Lausanne à la Tuilière pour tenter d'engranger un troisième succès d'affilée. Ils recevront les Bulgares du Ludogorets Rasgrad le 23 octobre prochain pour leur prochaine sortie sur la scène européenne.

