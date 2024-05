L'entraîneur de l'AS Rome Daniele De Rossi a fait part de son admiration pour le Bayer Leverkusen que son équipe affronte jeudi en demi-finale aller de l’Europa League. «C'est une équipe qui a quelque chose en plus», a-t-il déclaré mercredi.

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka suscite l’admiration chez Daniele De Rossi. IMAGO/Alexandra Fechete

AFP Nicolas Larchevêque

«Il y a quelque chose de grand dans cette équipe, car elle joue bien. Elle a de très bons joueurs, elle est dirigé par un excellent entraîneur (Xabi Alonso), l'un des meilleurs au monde selon moi, elle a quelque chose en plus», a déclaré De Rossi en conférence de presse. «Ils sont champions d'Allemagne, ils sont conscients qu'ils peuvent gagner des titres, peut-être plus que nous, mais on peut les battre», a-t-il poursuivi.

Avant la demi-finale aller d’Europa League, jeudi au Stade olympique, le Bayer est invaincu cette saison, avec un impressionnant bilan, toutes compétitions confondues, de 38 victoires et huit nuls. «C'est une équipe qui a conscience de ses forces et qui sait qu'elle peut toujours renverser la situation, même quand cela semble impossible. Mais c'est aussi une particularité de mon équipe, elle se bat jusqu'à la dernière minute, elle a beaucoup de coeur», a insisté De Rossi.

Une revanche à prendre pour le Bayer

Sous la direction de l'ancien international italien, qui a succédé au Portugais José Mourinho mi-janvier, la Roma, battue aux tirs au but en finale de la C3 la saison dernière par Séville, a repris des couleurs en championnat, en passant de la 9e à la 5e place, et n'a concédé que quatre défaites, toutes compétitions confondues. «On a un style de jeu plus direct», a résumé le milieu argentin Leandro Paredes.

Son entraîneur s'est refusé toutefois à affirmer que son équipe avait un avantage pyschologique sur le Bayer Leverkusen qu'elle avait éliminé de l’Europa League à ce stade de la compétition il y a tout juste un an (1-0 à Rome, 0-0 à Leverkusen). «Ce n'est pas le même Bayer Leverkusen, il était moins fort, il n'avait pas cette confiance», a-t-il prévenu. «Mais cela va être une belle partie d'échecs au niveau tactique, cela va être amusant», a conclu De Rossi.