Dérapage à Villa Park Trois fans d'YB bannis de stade pendant cinq ans en Angleterre

ATS

1.12.2025 - 14:19

Un tribunal de Birmingham, en Angleterre, a condamné trois supporters des Young Boys à cinq ans d'interdiction de stade. Ces fans du club bernois écopent aussi d'amendes qui équivalent au total à 1700 francs.

Huit supporters d'YB ont été arrêtés à Birmingham jeudi soir.
Huit supporters d'YB ont été arrêtés à Birmingham jeudi soir.
IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA

01.12.2025, 14:19

01.12.2025, 14:36

L'autorité judiciaire anglaise compétente a confirmé ces informations lundi à Keystone-ATS. Un supporter des Young Boys âgé de 36 ans a déjà été condamné samedi à deux mois de prison à la suite des incidents qui ont émaillé jeudi soir le match de football entre l'équipe anglaise d'Aston Villa et le club bernois, en Europa League.

Violences à Birmingham. Un fan d'YB condamné à deux mois de prison en Angleterre

Violences à BirminghamUn fan d'YB condamné à deux mois de prison en Angleterre

Après cette première condamnation, trois fans de YB âgés de 18, 24 et 38 ans ont comparu samedi devant le tribunal de première instance de Birmingham. Ils ont été libérés après l'audience, indique le tribunal.

En Angleterre, le Football banning order (FBO) est une interdiction de stade officielle qui n'est pas imposée par un club, mais par un tribunal sur demande du Ministère public ou de la police. Elle interdit d'assister à certains matches, mais aussi de s'approcher de certains stades lors des rencontres.

Selon la police, des fans des Young Boys ont attaqué un policier. Ils ont aussi lancé des sièges, des verres de bière et des pièces de monnaie sur les joueurs d'Aston Villa et sur le personnel de sécurité. Huit supporters bernois ont été arrêtés au total. Pour quatre d'entre eux, on ignore si des poursuites ont été engagées.

Europa League. Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Europa LeagueAston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent

Après la rencontre, les Young Boys ont annoncé qu'ils allaient faire une analyse approfondie des événements.

Aston Villa – Young Boys 2-1

Aston Villa – Young Boys 2-1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

