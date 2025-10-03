«Je l’avais promis à ma fiancée» - L’exploit fou du gardien de Lille

«C'était comme être dans un rêve», a reconnu le gardien de but de Lille Berke Özer à propos de ses trois arrêts sur le même pénalty, retiré deux fois, face à l'AS Rome (1-0), jeudi en Europa League.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Personne ne peut s'attendre à stopper trois pénaltys dans une même soirée. C'était comme être dans un rêve pour moi», a déclaré le portier turc en zone mixte.

«La première tentative, je savais que je pouvais l'arrêter, mais les deux autres, c'était vraiment bizarre, je ne sais pas quoi dire. Avant le match, j'avais promis à ma fiancée que je n'encaisserai pas de but, je ne m'attendais à ce que cela se passe comme ça», a-t-il souri.

«Sur la première tentative, l'arbitre a dit que Romain (Perraud) était entré dans la surface avant que le joueur de la Roma ne le tire. Sur la seconde seconde, je m'étais trop avancé. La troisième tentative a été validée, mais s’il y en avait eu un quatrième, j’aurais pu l’arrêter aussi», a encore assuré le gardien turc.

Arrivé cet été en provenance du club turc d'Eyüpspor pour succéder à Lucas Chevalier, parti au Paris SG, Özer, 25 ans, ne se considère pas comme un spécialiste de l'exercice, même s'il avait déjà stoppé un penalty sous le maillot lillois contre Lorient.

«C'est la première fois de ma carrière que j'arrête trois penaltys dans un match, je dois remercier le staff et les entraîneurs. Dès que je suis arrivé à Lille, j'ai senti leur confiance», a-t-il expliqué. «Ce qui est important, c'est qu'on ait gagné ce match, pas que j'ai arrêté trois pénaltys», a-t-il conclu.