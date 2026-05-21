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Europa League - Finale Johan Manzambi et Freiburg foudroyés par la magie d’Unai Emery !

Grégoire Galley, à Istanbul

21.5.2026

Mercredi soir à Istanbul, Aston Villa a facilement pris la mesure du SC Freiburg de Johan Manzambi (3-0). Surnommé le «Roi de l’Europa League», le technicien espagnol Unai Emery a ainsi remporté un cinquième titre dans sa compétition fétiche et a offert, au passage, un premier trophée au club anglais depuis 1996. Retour sur trois faits marquants de cette partie.

Freiburg – Aston Villa 0-3

Freiburg – Aston Villa 0-3

UEFA Europa League | Finale | Saison 25/26

20.05.2026

Grégoire Galley, à Istanbul

21.05.2026, 08:08

21.05.2026, 08:42

On a aimé...

... les fans fribourgeois. Pour la première finale européenne de l'histoire du club, les supporters allemands n’ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir leur équipe favorite. Alors qu’il n'a fallu que 15 minutes à l’escouade de la Forêt-Noire pour écouler son contingent de 11'000 billets pour cette finale, les fans présents à Istanbul ont investi en nombre le Besiktas Stadium plus de trois heures avant le début de la rencontre afin d’y mettre une ambiance complètement folle.

Vêtus de rouge et de blanc, ils ont abondamment tenté de pousser Johan Manzambi et Cie vers la victoire malgré un scénario qui a tourné à la débandade. En dépit du soutien bruyant de leurs fans, les hommes de Julian Schuster devront donc patienter avant de fête un premier titre sur la scène européenne.

Europa League. Trop fort, Aston Villa brise le rêve de Manzambi et s'offre le trophée

Europa LeagueTrop fort, Aston Villa brise le rêve de Manzambi et s'offre le trophée

On a moins aimé...

... la faute de Matty Cash sur Vincenzo Grifo. A la 21e minute, le latéral polonais d’Aston Villa s’est distingué d’une bien vilaine manière. En retard, il a laissé traîner ses crampons sur le tibia du capitaine du SC Freiburg qui a eu besoin de plusieurs secondes pour se relever. Alors que les fans fribourgeois s’attendaient à voir l’arbitre François Letexier brandir un carton rouge, celui-ci s’est montré clément en sortant une carte jaune de sa poche.

Cette scène litigieuse risque de faire couler beaucoup d’encre dans les médias allemands. En effet, il est fort probable que cette partie aurait épousé une tournure bien différente si les Villans avaient été réduits à dix après une vingtaine de minutes de jeu seulement. Pour rappel, le score était encore de 0-0 à ce moment-là du match...

Cash mit hartem Einsatz gegen Grifo

Cash mit hartem Einsatz gegen Grifo

20.05.2026

Facteur X

Unai Emery. Pour la cinquième fois en six finales disputées, la magie de l’entraîneur espagnol a opéré en Europa League. Arrivé sur le banc d’Aston Villa en 2022, le natif de Fontarrabie a réussi à redorer le blason des Villans en appliquant une méthode basée sur un travail minutieux autour d’une exigence tactique obsessionnelle tout au long de la saison.

Au sein du club de Birmingham, Emery peut aussi s’appuyer sur une ossature de joueurs internationaux expérimentés comme Emiliano Martinez, Lucas Digne ou encore Victor Lindelöf. Et cela s’est vu face à des joueurs du SC Freiburg bien trop frêles pour disputer des matches d’une telle intensité...

Ce savant mélange a donc permis aux Anglais de mettre fin à une disette de 30 ans sans trophée. De son côté, Unai Emery s’affirme encore un peu plus comme l’un des meilleurs entraîneurs de tous les temps.

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20.05.2026

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