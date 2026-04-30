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Europa League Manzambi et le SC Fribourg craquent dans le money-time

ATS

30.4.2026 - 23:25

Johan Manzambi et le SC Fribourg sont encore loin de la finale de l’Europa League à Istanbul. Battus 2-1 à Braga sur un but concédé à la... 92e, ils devront livrer une grande performance au retour.

Braga – Freiburg 2-1

Braga – Freiburg 2-1

UEFA Europa League | Demi-finale aller | Saison 25/26

30.04.2026

Keystone-SDA

30.04.2026, 23:25

01.05.2026, 00:12

Héros de la première mi-temps avec son arrêt sur un penalty de Rodrigo Zalazar, Noah Atubolu a commis une erreur fatale sur le 2-1, avec un mauvais renvoi qui a fait le bonheur de l’Ivoirien Mario Dorgeles. Un peu trop passif sur cette action fatidique de la 92e, Johan Manzambi a été très discret. A lui d’élever le curseur jeudi prochain.

«Eh bien, il me plaît...». Johan Manzambi encensé par la légende Bastian Schweinsteiger

«Eh bien, il me plaît...»Johan Manzambi encensé par la légende Bastian Schweinsteiger

Dans l’autre demi-finale, Nottingham Forest, sans Dan Ndoye blessé, a battu Aston Villa 1-0. Chris Wood a donné la victoire à ses couleurs sur un penalty provoqué par Lucas Digne.

Nottingham Forest – Aston Villa 1-0

Nottingham Forest – Aston Villa 1-0

UEFA Europa League | Demi-finale aller | Saison 25/26

30.04.2026

En Conférence League, Crystal Palace a pratiquement assuré sa place en finale après son succès 3-1 devant le Shakhtar Donetsk à Cracovie. Dans l’autre demi-finale à Madrod, le Rayo Vallecano s’est imposé 1-0 face à Strasbourg. Le match retour en Alsace s’annonce bien indécis.

Shaktar – Crystal Palace 1-3

Shaktar – Crystal Palace 1-3

UEFA Conference League | Demi-finale aller | Saison 25/26

30.04.2026

Rayo Vallecano – Strassbourg 1-0

Rayo Vallecano – Strassbourg 1-0

UEFA Conference League | Demi-finale aller | Saison 25/26

30.04.2026

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