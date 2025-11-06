  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupes d'Europe Le Genevois Johan Manzambi et le Zurichois Simon Sohm buteurs

ATS

6.11.2025 - 21:24

Johan Manzambi et Simon Sohm ont marqué jeudi soir en Coupe d'Europe. Freiburg l'a emporté 3-1 à Nice en Europa League, alors que la Fiorentina a perdu 2-1 à Mayence en Conference League.

Nice – Freiburg 1-3

Nice – Freiburg 1-3

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Keystone-SDA

06.11.2025, 21:24

06.11.2025, 21:33

Manzambi a initié le retournement de situation lors de la victoire à l'extérieur contre l'OGC Nice. Le Genevois a égalisé à 1-1 à la 29e après une erreur défensive des Français, avant que Vincenzo Grifo et Derry Scherhant ne portent le score à 3-1 avant la pause.

Simon Sohm a inscrit son premier but sous le maillot de la Viola. Le joueur de 24 ans, qui a quitté Parme l'été dernier pour la Toscane, a ouvert le score contre Mayence, où Silvan Widmer a été remplacé à la mi-temps. En deuxième période, les Allemands ont réussi à renverser la situation et à s'imposer 2-1 à domicile.

Simon Sohm inscrit son premier but avec la Fiorentina

Simon Sohm inscrit son premier but avec la Fiorentina

Le Zurichois de 24 ans a ouvert le score contre Mayence jeudi soir en Conference League.

06.11.2025

Les plus lus

Si la Cour suprême bloque ses droits de douane, Trump pense déjà à un plan B
A l'aveugle, Xherdan Shaqiri offre sa deuxième victoire au FC Bâle
Un couple et son chien tué, l'auteur présumé tente de se suicider
La Turquie veut contraindre Ferrero à acheter ses noisettes
Suivez PAOK - YB et Lausanne - Omonoia en direct
Gueule de bois à la Maison Blanche

Europa League

Conference League