«Johan Manzambi nous réservera de belles surprises»

Nouvelle coqueluche du football helvétique, Johan Manzambi dispute ce mercredi soir avec Freiburg la finale de l’Europa League face à Aston Villa à Istanbul. Auteur d’une saison remarquable en Allemagne, l’ancien junior du Servette FC ans attire aujourd’hui le regard des plus grands clubs européens. Contacté par blue News, Ilija Borenović est revenu sur les prouesses du Genevois de 20 ans qu’il a eu sous ses ordres en sélections M18 et M19 de l’équipe de Suisse.

Johan Manzambi espère jubiler avec Freiburg en finale de l’Europa League. IMAGO/DeFodi Images

Grégoire Galley, à Istanbul Gregoire Galley

Ilija Borenović, en 2023, vous convoquez pour la première fois Johan Manzambi en équipe de Suisse avec les M18. A l’époque, qu’est-ce qui avait motivé votre choix ?

«Son talent m’a immédiatement sauté aux yeux. Ses capacités techniques et physiques sont phénoménales. Si me souvenirs sont bons, je l’avais vu pour la première fois à l’œuvre lors d’une rencontre à Bâle en décembre 2022 où il avait marqué un but depuis le milieu de terrain. Outre cette réussite incroyable, il avait réalisé une performance qui m’avait tout de suite convaincu. A partir de là, il était clair dans mon esprit que j’allais le convoquer pour le prochain rassemblement en mars 2023.»

Trois ans plus tard, Manzambi dispute une finale européenne avec Freiburg et s’apprête à prendre part au Mondial avec la Suisse. Auriez-vous parié sur une progression si fulgurante ?

«Il est difficile de répondre à cette question car mon rôle n’est pas de parler de l’évolution des joueurs dans les années à venir. En revanche, il est certain que ceux qui sont convoqués en équipe nationale ont beaucoup de capacités qu’il convient de faire fructifier. En ce qui concerne Johan Manzambi, je peux dire qu’il avait quelque chose de spécial et que ce n’est pas surprenant de le voir là où il est aujourd’hui. Au-delà de son talent et de ses qualités techniques incroyables, il a aussi beaucoup de motivation et de passion, deux ingrédients nécessaires pour devenir un footballeur de tout premier plan.»

Quels sont ses atouts sur le terrain ?

«Comme je l’ai déjà évoqué, il possède d’excellentes qualités techniques. Il a aussi une intelligence de jeu assez saisissante pour un joueur de son âge. Enfin, sa polyvalence est aussi un atout indéniable.»

Encensé par de nombreux observateurs, a-t-il toutefois encore des éléments à améliorer dans son jeu ?

«Il y a toujours des aspects à améliorer mais pour un joueur comme Manzambi qui performe en Bundesliga et dispute une finale européenne, on parle de détails. Ces derniers concernent par exemple son développement athlétique ou sa capacité à enchaîner les performances de haut niveau de manière constante.»

«Johan Manzmabi est prêt à franchir le prochain palier» Ilija Borenović Entraîneur de l’équipe de Suisse M19

Manzambi est un joueur polyvalent qui peut évoluer en attaque et au milieu de terrain. Selon vous, quel est son poste de prédilection ?

«Je l’ai utilisé dans deux positions différentes. En tant que milieu défensif et comme numéro 10 derrière l’attaquant de pointe. Dans les deux configurations, il avait été très performant. Cependant, c’est un joueur qui aime le ballon et qui est davantage tourné vers l’attaque avec une formidable aptitude pour perforer les défenses adverses. Il faut souligner que sa capacité d’adaptation est l’une de ses plus grandes qualités.»

Malgré un contrat valable jusqu’en juin 2030 avec Freiburg, Johan Manzambi est courtisé par des géants du football européen comme le Real Madrid ou le PSG. A 20 ans, devrait-il encore prendre le temps de développer son jeu avant de s’engager dans de telles équipes ?

«Selon moi, il est prêt à franchir le prochain palier puisqu’il fait partie des meilleurs joueurs de son équipe dans une Bundesliga qui est un championnat très compétitif. Mais ce n’est pas à nous de lui suggérer de changer de club.»

Pour terminer, évoquons brièvement la Coupe du Monde. D’après vous, quel rôle aura le Genevois avec la Nati cet été en Amérique du Nord ?

«La sélection nationale est bâtie sur la cohésion de l’équipe. De ce fait, je pense que tout le monde acceptera le rôle qui lui sera confié et fera son maximum pour aller le plus loin possible dans cette compétition avec la Nati. Quant à Johan Manzambi, je pense qu’il nous réservera de belles surprises et il a le potentiel pour devenir la coqueluche du public.»

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