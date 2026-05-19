«Johan Manzambi nous réservera de belles surprises»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Il fait rêver l’Europe ! «Johan Manzambi nous réservera de belles surprises»

Grégoire Galley, à Istanbul

19.5.2026

Nouvelle coqueluche du football helvétique, Johan Manzambi dispute ce mercredi soir avec Freiburg la finale de l’Europa League face à Aston Villa à Istanbul. Auteur d’une saison remarquable en Allemagne, l’ancien junior du Servette FC ans attire aujourd’hui le regard des plus grands clubs européens. Contacté par blue News, Ilija Borenović est revenu sur les prouesses du Genevois de 20 ans qu’il a eu sous ses ordres en sélections M18 et M19 de l’équipe de Suisse.

Johan Manzambi espère jubiler avec Freiburg en finale de l’Europa League.
Johan Manzambi espère jubiler avec Freiburg en finale de l’Europa League.
IMAGO/DeFodi Images

Grégoire Galley, à Istanbul

19.05.2026, 11:30

Ilija Borenović, en 2023, vous convoquez pour la première fois Johan Manzambi en équipe de Suisse avec les M18. A l’époque, qu’est-ce qui avait motivé votre choix ?

«Son talent m’a immédiatement sauté aux yeux. Ses capacités techniques et physiques sont phénoménales. Si me souvenirs sont bons, je l’avais vu pour la première fois à l’œuvre lors d’une rencontre à Bâle en décembre 2022 où il avait marqué un but depuis le milieu de terrain. Outre cette réussite incroyable, il avait réalisé une performance qui m’avait tout de suite convaincu. A partir de là, il était clair dans mon esprit que j’allais le convoquer pour le prochain rassemblement en mars 2023.»

Trois ans plus tard, Manzambi dispute une finale européenne avec Freiburg et s’apprête à prendre part au Mondial avec la Suisse. Auriez-vous parié sur une progression si fulgurante ?

«Il est difficile de répondre à cette question car mon rôle n’est pas de parler de l’évolution des joueurs dans les années à venir. En revanche, il est certain que ceux qui sont convoqués en équipe nationale ont beaucoup de capacités qu’il convient de faire fructifier. En ce qui concerne Johan Manzambi, je peux dire qu’il avait quelque chose de spécial et que ce n’est pas surprenant de le voir là où il est aujourd’hui. Au-delà de son talent et de ses qualités techniques incroyables, il a aussi beaucoup de motivation et de passion, deux ingrédients nécessaires pour devenir un footballeur de tout premier plan.»

En finale d’Europa League. Johan Manzambi, le tube devenu incontournable à Freiburg

En finale d’Europa LeagueJohan Manzambi, le tube devenu incontournable à Freiburg

Quels sont ses atouts sur le terrain ?

«Comme je l’ai déjà évoqué, il possède d’excellentes qualités techniques. Il a aussi une intelligence de jeu assez saisissante pour un joueur de son âge. Enfin, sa polyvalence est aussi un atout indéniable.»

Encensé par de nombreux observateurs, a-t-il toutefois encore des éléments à améliorer dans son jeu ?

«Il y a toujours des aspects à améliorer mais pour un joueur comme Manzambi qui performe en Bundesliga et dispute une finale européenne, on parle de détails. Ces derniers concernent par exemple son développement athlétique ou sa capacité à enchaîner les performances de haut niveau de manière constante.»

«Johan Manzmabi est prêt à franchir le prochain palier»

Ilija Borenović

Entraîneur de l’équipe de Suisse M19

Manzambi est un joueur polyvalent qui peut évoluer en attaque et au milieu de terrain. Selon vous, quel est son poste de prédilection ?

«Je l’ai utilisé dans deux positions différentes. En tant que milieu défensif et comme numéro 10 derrière l’attaquant de pointe. Dans les deux configurations, il avait été très performant. Cependant, c’est un joueur qui aime le ballon et qui est davantage tourné vers l’attaque avec une formidable aptitude pour perforer les défenses adverses. Il faut souligner que sa capacité d’adaptation est l’une de ses plus grandes qualités.»

Malgré un contrat valable jusqu’en juin 2030 avec Freiburg, Johan Manzambi est courtisé par des géants du football européen comme le Real Madrid ou le PSG. A 20 ans, devrait-il encore prendre le temps de développer son jeu avant de s’engager dans de telles équipes ?

«Selon moi, il est prêt à franchir le prochain palier puisqu’il fait partie des meilleurs joueurs de son équipe dans une Bundesliga qui est un championnat très compétitif. Mais ce n’est pas à nous de lui suggérer de changer de club.»

Pour terminer, évoquons brièvement la Coupe du Monde. D’après vous, quel rôle aura le Genevois avec la Nati cet été en Amérique du Nord ?

«La sélection nationale est bâtie sur la cohésion de l’équipe. De ce fait, je pense que tout le monde acceptera le rôle qui lui sera confié et fera son maximum pour aller le plus loin possible dans cette compétition avec la Nati. Quant à Johan Manzambi, je pense qu’il nous réservera de belles surprises et il a le potentiel pour devenir la coqueluche du public.»

Bundesliga. Johan Manzambi termine la saison en beauté avec Fribourg

BundesligaJohan Manzambi termine la saison en beauté avec Fribourg

Archive sur Johan Manzambi

Johan Manzambi, un joueur rare sur le marché

Johan Manzambi, un joueur rare sur le marché

A la veille de jouer une demi-finale en UEFA Europa League, Johan Manzambi est en pleine confiance ! Son agent, Michel Urscheler, parle de lui comme un joueur décidé et qui sait où il va.

30.04.2026

Les plus lus

Demande d'indemnisation adressée à la justice française
Enquête sur la mort du fondateur de Mango : le fils aîné interpellé
«Avec 25 ans de carrière, j'ai déjà vu le film mille fois...»
Artus et Kim Higelin officialisent leur couple à Cannes
Fret ferroviaire : du changement pour 200 collaborateurs
«Johan Manzambi nous réservera de belles surprises»