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Europa League La fête continue pour Johan Manzambi et le SC Fribourg

Gregoire Galley

16.4.2026

Le SC Fribourg a décroché avec la manière son ticket pour les demi-finales de l'Europa League. Johan Manzambi et ses équipiers sont allés s'imposer 3-1 sur la pelouse du Celta Vigo en quart de finale retour, après l'avoir emporté 3-0 à l'aller.

Celta – Freiburg 1-3

Celta – Freiburg 1-3

UEFA Europa League | Quart de finale retour | Saison 25/26

16.04.2026

Keystone-ATS

16.04.2026, 20:37

16.04.2026, 21:11

Crédité de la passe décisive sur le premier but allemand une semaine plus tôt en Forêt-Noire, Johan Manzambi était une nouvelle fois titulaire dans les rangs du SC Fribourg. Le Genevois de 20 ans fut même à l'origine du 3-0, inscrit par Yuito Suzuki (50e).

Auteur d'un superbe solo le long de la ligne de touche, Manzambi a vu son tir être repoussé par le gardien de Vigo. Mais le ballon a été récupéré par Vincenzo Grifo, lequel a servi en retrait Suzuki. Ce dernier avait déjà marqué le 2-0 (39e), l'ouverture du score ayant été signée Igor Matanovic (33e).

Manzambi est sorti du terrain à la 71e minute. Le défenseur schaffhousois Bruno Ogbus est entré en jeu au même moment au sein de l'équipe du coach Julian Schuster, laquelle affrontera en demi-finale le Betis Séville de Ricardo Rodriguez ou le Sporting Braga.

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