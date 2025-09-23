  1. Clients Privés
Europa League La gaffe du FC Bâle à cause du «règlement très strict de l'UEFA»

Jan Arnet

23.9.2025

Parce que le ton violet de son maillot extérieur est considéré comme trop foncé par l'UEFA et que sa troisième tunique ne répond pas non plus aux exigences, le FC Bâle est contraint de disputer l’Europa League avec un ensemble spécial.

Voici à quoi ressemble le «quatrième» maillot du FC Bâle.
Voici à quoi ressemble le «quatrième» maillot du FC Bâle.
fcb.ch

Jan Arnet

23.09.2025, 11:45

23.09.2025, 14:28

Le FC Bâle devra jouer la plupart de ses matches à l'extérieur en Europa League avec un maillot de rechange spécial. «Ceci est dû au règlement très strict de l'UEFA, qui ne reconnaît ni le maillot extérieur violet ni le troisième maillot comme maillot extérieur clair autorisé », indique le club rhénan dans un communiqué.

Europa League. Un déplacement aux allures de derby pour le FC Bâle

Europa LeagueUn déplacement aux allures de derby pour le FC Bâle

La teinte violette de la deuxième tunique est jugée trop foncée dans la palette de couleurs de l'UEFA et ne répond pas aux exigences pour être considéré comme clair. Le troisième chandail, contenant de nombreux éléments noirs, n'est pas non plus autorisé pour les matches de Coupe d'Europe.

Du violet ? Noir et blanc ? Ce n'est pas ainsi que l'UEFA veut voir le FC Bâle en Europa League.
Du violet ? Noir et blanc ? Ce n'est pas ainsi que l'UEFA veut voir le FC Bâle en Europa League.
Keystone / blue Sport

Comment en est-on arrivé à ce faux pas ? «La conception des maillots est toujours achevée environ un an avant le début de la vente. Lors de la planification, le club est parti du principe que la couleur choisie correspondrait probablement aux directives», expliquent les Bâlois. Suite à l'évaluation de l'UEFA, le FCB se voit contraint de se rabattre sur une solution plus neutre.

Les fans ne peuvent pas acheter de maillot

Un maillot alternatif a donc été conçu spécialement pour les rencontres à l'extérieur en Europa League. Il est principalement blanc et est complété par de discrètes touches de gris et de noir. Il se combinera avec le short et les chaussettes du troisième maillot. Les fans ne pourront toutefois pas l’acheter en raison du nombre limité de pièces.

Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers porteront cet ensemble spécial pour la première fois mercredi. Le FCB entamera sa campagne d'Europa League avec un déplacement chez le SC Freiburg, un match qui sera retransmis en direct sur blue Sport dès 21h00.

SC Freiburg - FC Bâle 1893
SC Freiburg - FC Bâle 1893

me 24.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sports Live ∙ SC Freiburg - FC Bâle 1893

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 5h et 10min 47sec

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

