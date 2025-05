Face à Manchester United jeudi soir, le milieu de terrain de l'Athletic Bilbao Beñat Prados n'a passé qu'une dizaine de minutes sur la pelouse, victime d'une grosse semelle - non sanctionnée - qui l'a contraint à regagner le banc prématurément.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Jeudi soir cauchemardesque pour l'Athletic Bilbao : une lourde défaite 4-1 sur la pelouse de Manchester United, synonyme d'élimination en demi-finale de l'Europa League, et un scandale arbitral venu ternir encore un peu plus la soirée des Basques.

En cause ? Une semelle non sanctionnée du défenseur mancunien Victor Lindelöf sur Beñat Prados à la 68e minute. Une intervention violente, qui n'a même pas été sifflée, ni a fortiori sanctionnée d'un carton.

Le milieu de terrain, entré en jeu à la 61e minute en remplacement d'Iñigo Ruiz de Galarreta, a dû quitter ses partenaires douze minutes plus tard, incapable de poursuivre. Peu après la rencontre, Beñat Prados a partagé dans sa story Instagram une photo de sa jambe ensanglantée, accompagnée d'un message pour le moins ironique : «Pas de rouge, pas de jaune, pas de faute, jouez…»

📲😳 La queja en Instagram de Beñat Prados:



“No hay roja, no hay amarilla, no hay falta, jueguen…” pic.twitter.com/KsjG6SYh7b — Offsider (@Offsider_ES) May 8, 2025

L'amertume est d'autant plus grande pour les Basques qu'au moment de cette action, ils menaient encore 1-0 et pouvaient croire en une possible remontée. Le tournant du match ? Difficile à dire, mais une frustration bien réelle.