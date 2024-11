L'attaquant argentin de Galatasaray Mauro Icardi, sorti sur blessure jeudi lors de la victoire du club turc face à Tottenham (3-2) en Europa League, a été victime d'une rupture d'un ligament croisé, a annoncé vendredi son club.

Mauro Icardi s’est gravement blessé jeudi lors de la victoire de Galatasaray face à Tottenham. IMAGO/Seskim Photo

AFP Nicolas Larchevêque

«Une rupture du ligament croisé antérieur et des lésions du ménisque ont été détectées à son genou droit», a indiqué Galatasaray dans un communiqué, précisant que son buteur vedette subirait une intervention chirurgicale prochainement.

Le club stambouliote n'a pas précisé la durée d'indisponibilité du joueur mais selon la presse sportive turque, la saison de l'ex-joueur du Paris SG et de l'Inter Milan est compromise.

«C'est le moment de partir quelques mois, avec le sourire, de travailler dur et de revenir plus fort», a écrit l'Argentin vendredi sur Instagram en souhaitant une «saison pleine de réalisations et de réussites» à ses coéquipiers.

Le no 9 était sorti sur une civière jeudi à la 83e minute de jeu après s'être blessé seul lors d'un pressing sur le gardien de Tottenham. L'attaquant de 31 ans, arrivé en septembre 2022 à Istanbul et auteur de six buts cette saison, toutes compétitions confondues, avait ensuite été filmé en train de quitter le stade en boitant.

Vainqueur 3-2 des Spurs de Tottenham à domicile jeudi, grâce à un doublé de son autre attaquant vedette, le Nigérian Victor Osimhen, Galatasaray s'est hissé à la 3e place de la phase de ligue de la C3, avec 10 points après quatre matchs.