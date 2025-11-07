  1. Clients Privés
Nice encore surclassé «Laissez votre ego !» - Franck Haise dézingue ses joueurs

Clara Francey

7.11.2025

L'entraîneur de Nice Franck Haise a confié en avoir «ras le bol de perdre» après un nouveau revers en Europa League face à Fribourg (3-1), tançant les «égos» et le manque «de mental, de physique de son groupe».

Nice – Freiburg 1-3

Nice – Freiburg 1-3

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Agence France-Presse

07.11.2025, 09:35

«On ne fait pas suffisamment de choses (...) et au-delà des erreurs individuelles, on doit faire mieux», a commenté Haise. «Tout le monde le doit, moi le premier pour les résultats. En coupe d'Europe, on n'est pas au niveau. Depuis que je suis ici, je parle d'exigence, de travail, du quotidien, de ne pas tomber chaque fois qu'il y a un duel. Il faut arrêter de tomber. Et quand vous commencez à jouer, il faut continuer. Pourquoi on s'arrête ?»

«On a craqué alors qu'on avait le match en main. C'est pour ça que j'ai autant les boules», a-t-il ajouté.

«Je leur ai rappelé, c'est 110% tout le temps. Je tenais déjà ce type de discours l'année dernière. Mais l'équipe avait plus de force physique et de caractère. Si vous n'en mettez pas plus, vous vous faites exploser en 13 minutes.»

«Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut faire corps tout le temps, qu'il ne faut pas faire la gueule quand on est remplaçant, quand on sort ! (...) Laissez votre ego ! Il ne vous fera pas courir et faire de bonnes passes. Parce qu'en plus, ni moi ni eux, ne sommes champions du monde. Donc, donnons le maximum.»

Haise a conclu: «le premier qui n'est pas bon, c'est moi ! S'il y a un qui est meilleur, ils (les dirigeants, ndlr) le prendront. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais, tant que je suis là, il faut que les mecs envoient.»

Nice reste sur une terrible série de 16 matches sans victoire en Coupe d'Europe, dont quatre défaites en quatre journées cette saison en Europa League.

Coupes d'Europe. Le Genevois Johan Manzambi et le Zurichois Simon Sohm buteurs

Coupes d'EuropeLe Genevois Johan Manzambi et le Zurichois Simon Sohm buteurs

