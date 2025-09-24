  1. Clients Privés
Europa League «L’arbitre a vu les choses autrement» - Magnin sort de ses gonds !

SDA

25.9.2025 - 01:54

Après la défaite du FC Bâle concédée mercredi soir sur la pelouse du FC Freiburg (2-1), Ludovic Magnin n’a pas mâché ses mots envers l’arbitre. Malgré sa colère, l'entraîneur de la formation rhénane a aussi décelé du positif à l’issue de cette première rencontre de la phase de ligue de l’Europa League.

Freiburg – Bâle 2-1

Freiburg – Bâle 2-1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

,
,

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

25.09.2025, 01:54

25.09.2025, 11:10

Ludovic Magnin est quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui laisse sortir ses émotions lorsqu'elles bouillonnent en lui. Il n'en a pas été autrement mercredi soir, alors que son pouls a probablement atteint des sommets dans le stade Europa Park de Freiburg. D’ailleurs l’arbitre de la rencontre, Luis Godinho, a averti le Vaudois après une heure de jeu car ce dernier s’est plaint trop bruyamment de l’une de ses décisions.

Une demi-heure plus tôt, l'entraîneur du FCB cherchait déjà à attirer l'attention de l'arbitre. Son équipe avait alors encaissé le premier but de la partie suite à une frappe de Patrick Osterhage. Comme Keigo Tsunemoto était resté au sol pendant ce temps, Magnin espérait que le match soit interrompu, mais Godinho a laissé le jeu se dérouler provoquant ainsi l’ouverture du score de la formation allemande.

«Normalement, quand un joueur est blessé, on interrompt le match. Mais l'arbitre a vu les choses autrement», a fustigé l’ancien défenseur de l’équipe de Suisse, précisant qu'il devra probablement se passer de son latéral japonais pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cuisse.

Europa League. Bâle plie face à son voisin encombrant, Freiburg

Europa LeagueBâle plie face à son voisin encombrant, Freiburg

Pas d’Internet

En salle de presse après le match, Magnin a exprimé des dizaines de fois son mécontentement concernant certaines décisions des arbitres. Il a également manifesté son incompréhension face au fait qu'aucun signal Internet n'était capté sur le banc de touche et que le staff bâlois n'a donc pas pu regarder certaines scènes de jeu sur son iPad comme il en avait l'habitude.

Mais malgré toute cette colère, le Lausannois s’est montré fair-play et positif. «Freiburg était meilleur que nous et a mérité de gagner», a-t-il constaté avant de conclure : «J'ai tout de même vu beaucoup de bonnes choses dans mon équipe.»

