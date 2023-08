Dernière équipe suisse à commencer sa saison européenne jeudi, Lugano a une chance de participer à la phase de groupes de l'Europa League. Mais ils doivent battre les Belges de la Royale Union Saint-Gilloise.

Lugano affronte les Belges de la Royale Union Saint-Gilloise. Keystone

Au Tessin, on n'était pas si mécontent à la fin de la saison dernière d'avoir laissé filer la 2e place en championnat au profit du Servette FC. Parce que les Luganais étaient ainsi déjà assurés de pouvoir disputer la phase de groupes d'une compétition européenne. C'est la première fois depuis 2019 qu'ils vont évoluer au deuxième échelon de la scène européenne après 2017.

A l'époque, dans un groupe avec Malmö, Copenhague et le Dynamo Kiev, les Bianconeri avaient engrangé trois points grâce à trois nuls. Pour la première en 2017, ils avaient connu un peu plus de succès. Des victoires contre l'Hapoel Beer Sheva, le Viktoria Plzen et le FCSB de Bucarest n'avaient pourtant pas suffi pour aller plus loin, même avec Pierluigi Tami.

Retrouvailles avec Amoura... absent

L'équipe de Mattia Croci-Torti veut donc décrocher sa troisième participation à l'Europa League. L'obstacle est toutefois de taille en play-off avec la Royale Union Saint-Gilloise. L'année dernière, le club belge s'est hissé jusqu'en quarts de finale de l'Europa League, où le Bayer Leverkusen l'avait arrêté.

Depuis peu, la RUSG compte dans ses rangs un garçon qui connaît parfaitement les Luganais. Il y a une semaine à peine, Mohamed Amoura a quitté le Tessin pour le sud de Bruxelles pour environ quatre millions d'euros. L'Algérien de 23 ans, qui a marqué 17 buts en 66 matches lors de ses deux saisons à Lugano, aurait certainement été une alternative bienvenue pour Croci-Torti grâce à sa vitesse. Toutefois, l’ancien joueur luganais ne disputera pas la rencontre de jeudi.

Si le FC Lugano, qui doit jouer son match à domicile au Stade de Genève, devait échouer lors des deux prochains jeudis, son voyage à travers l'Europe du football se poursuivrait malgré tout dans la phase de groupes de la Conference League.