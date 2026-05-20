En finale de l’Europa League, Emiliano Martinez et Aston Villa se dressent sur la route du SC Freiburg de Johan Manzambi ce mercredi soir à Istanbul. Dans un style qui ne laisse personne indifférent, le portier argentin est prêt à briser le rêve du Genevois de 20 ans.

Emiliano Martinez est un joueur qui fait souvent parler de lui. IMAGO/Paul Marriott

Grégoire Galley, à Istanbul Gregoire Galley

18 décembre 2022 : Emiliano Martinez se fait un nom auprès du grand public. En finale du Mondial au Qatar, le gardien de l’Argentine dégoûte les attaquants de l’équipe de France offrant ainsi une troisième Coupe du monde à sa sélection.

Mais «Dibu» ne s’est pas contenté de briller sur la pelouse puisqu’il a également multiplié les provocations après le sacre de l’Albiceleste. Célébration obscène ou minute de silence pour «Mbappé qui est mort», Martinez est rapidement devenu «le meilleur ennemi des Français».

Celui qui a remporté à deux reprises le trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien du monde, se nourrit de son attitude provocante pour se transcender dans les moments importants. «Cette Coupe du monde, puis aussi la Copa America en 2024, lui ont donné énormément de confiance en lui. Il a joué un rôle crucial dans ces succès mais aussi dans ceux d’Aston Villa. Il est très précieux par son leadership dans le vestiaire et il apporte un peu de drama sur le terrain. Parfois ça peut déborder mais c’est comme ça qu’il entre dans la tête de ses adversaires. Il ne faut pas tomber dans son piège et rester calme», expliquait ainsi l’année dernière le journaliste britannique John Townley dans des propos relayés par «rmcsport».

Spectacle

En totale confiance, Emiliano Martinez est donc résolu à assurer le spectacle sur les bords du Bosphore ce mercredi soir. «J’ai confiance en moi en mon équipe pour remporter cette finale. Je vais profiter de ce moment et essayer de ramener ce trophée pour le club et ma famille», a-t-il confié aux médias dans les entrailles du Besiktas Stadium. Le joueur de 33 ans sait aussi tout ce qu’il doit aux Villans. «Ce club m’a tant apporté tout au long de ma carrière. En jouant ici, j’ai aussi pu gagner plusieurs titres avec l’équipe d’Argentine.»

Le natif de Mar del Plata espère donc offrir à Aston Villa un nouveau trophée qui se fait attendre depuis 30 ans. D’autant plus que le cerbère semble vouloir ouvrir une nouvelle page de sa carrière à partir de cet été. Un triomphe à Istanbul serait donc une belle manière pour Martinez d’inscrire définitivement son nom dans l’histoire de l’équipe de Birmingham.

Cependant, Johan Manzambi et ses coéquipiers ne l’entendent certainement pas de cette oreille puisqu’ils espèrent ramener un premier trophée européen à Freiburg. Pour cela, ils devront très probablement faire fi des provocations de Martinez. Ce duel entre Allemands et Anglais promet donc de faire des étincelles !

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