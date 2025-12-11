Nice est officiellement éliminé de l’Europa League après sa nouvelle défaite contre Braga (0-1), jeudi soir, la huitième consécutive toutes compétitions confondues. Cela constitue un nouveau triste record dans l'histoire d'un club où rien ne va plus.

L’OGC Nice est officiellement éliminé de l’Europa League. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A ce rythme-là, le désamour entre l'OGC Nice et son public ne se dissipera pas avant longtemps. Cette équipe détient désormais le nouveau record de défaites consécutives du club. Alors que se profile un déplacement à Lens, leader de L1, dimanche. Le précédent record datait de 2013. Claude Puel était entraîneur et la série ne comptait que des matches de Ligue 1.

Dernier de C3 avec zéro point (six défaites en six journées), Nice a aussi allongé sa série catastrophique en Coupe d'Europe avec une 18e rencontre sans victoire.

Alors que l'appel au boycott a été largement suivi puisque l'Allianz Riviera ne comptait pas plus de 4’000 spectateurs (contre les 12’169 annoncés par le club), soit deux fois moins que contre Angers (0-1), les Aiglons n'ont rien offert pour «recoller les morceaux», comme l'avait demandé le président Fabrice Bocquet dimanche soir.

Avec en tête le déplacement à Lens, Franck Haise avait effectué huit changements dans son onze de départ. Seuls Melvin Bard, Tom Louchet et Ali Abdi étaient titulaires contre Angers.

Mais cela n'a rien changé. La première période a été catastrophique. Au-delà du niveau collectif désespérant, les attitudes ont été extrêmement éloignées de ce que requiert un match d’Europa, League une rencontre professionnelle, tout simplement.

Avec 133 passes effectuées en 45 minutes, soit trois fois moins que les Portugais, avec 32% de possession, l'équipe niçoise, amorphe, a été dominée à tous les niveaux, à l'image de Kojo Oppong, loin du marquage sur le pivot d'Amine El Ouazzani, auteur d'une frappe à côté (17e) ou coupable d'une grossière faute sur Pau Victor, qui lui a valu un avertissement (37e).

Mais encore une fois cette saison, c'est Melvin Bard, capitaine désorienté, qui a été à l'origine du but encaissé. Il a relancé directement sur Bright Arrey-Mbi, qui a développé une action d'école, conclue par Victor (0-1, 28e).

Heureusement pour eux, après la pause, les Niçois ont été plus combatifs. Mais ni Kevin Carlos (53e), ni Isak Jansson (59e) n'ont été assez précis. Les entrées de Mendy, Clauss, sifflé à chaque prise de balle, Diop, Vanhoutte et Cho n'y ont rien changé. Comme un symbole, ce dernier, seul à dix mètres des buts adverses, a trouvé le moyen de frapper quatre mètres au-dessus (82e).

Sorti sans gloire en Europa League, désormais, Nice doit assurer son maintien en Ligue 1.

