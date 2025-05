Les clubs anglais sont en position de force avant les demi-finales retour d'Europa League et de Conference League. On se dirige ainsi vers une finale 100% anglaise entre Manchester United et Tottenham en Europa League, alors que Chelsea a fait un grand pas vers la finale de la Conference League.

Athletic Club – Manchester United 0-3 UEFA Europa League // Demi-finale aller // Saison 24/25 01.05.2025

Keystone-SDA ATS

Manchester United aborde jeudi à Old Trafford le match retour de sa demi-finale contre l'Athletic Bilbao avec une confortable avance (3-0). Tottenham Hotspur défend pour sa part chez la surprenante équipe norvégienne de Bodö/Glimt un score de 3-1 obtenu à l'aller à Londres. Pour les deux clubs anglais, il s'agit de terminer en beauté une saison désastreuse.

Bodö très fort à domicile

Les Spurs devront toutefois se méfier de leur déplacement au nord du cercle polaire. Bodö a déjà battu le FC Porto, le Besiktas Istanbul, le Maccabi Tel Aviv, Twente Enschede, l'Olympiakos Le Pirée et la Lazio Rome cette saison sur la pelouse synthétique du stade Aspmyra, où 8000 spectateurs peuvent prendre place.

L'équipe de la petite ville de Bodö, qui compte moins de 50'000 habitants, a déjà écrit une page d'histoire en devenant le premier club norvégien à atteindre une demi-finale de Coupe d'Europe. Mais il en veut plus, même s'il devra encore une fois sortir le grand jeu devant son public pour poursuivre sa «success story».

Tottenham – Bodø/Glimt 3-1 UEFA Europa League // Demi-finale aller // Saison 24/25 01.05.2025

La Ligue des champions en ligne de mire

Pour Tottenham, qui n'occupe que la 16e place en Premier League, tout comme pour Manchester United (15e), l'opportunité est double de sauver sa saison: le vainqueur de l'Europa League, dont la finale aura lieu le 21 mai à Bilbao, décrochera en effet un ticket pour la Ligue des champions 2025/26.

Mieux loti en Premier League (5e, donc qualifiable pour la C1), Chelsea est favori pour la victoire finale en Conference League. Les Blues ont fait le plus dur en gagnant 4-1 face à Djurgarden à Stockholm à l'aller. La deuxième demi-finale s'annonce plus indécise: le Betis Séville du Zurichois Ricardo Rodriguez n'a pas pu se mettre à l'abri à l'aller en Espagne face à la Fiorentina (2-1).