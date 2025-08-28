  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Europa League Les Young Boys compostent aisément leur billet pour la phase de ligue

Gregoire Galley

28.8.2025

Les Young Boys disputeront la phase de ligue de l’Europa League. Les Bernois ont logiquement éliminé le Slovan Bratislava dans un barrage – presque – sans histoire.

Les Young Boys peuvent jubiler : ils disputeront la phase de ligue de l’Europa League.
Les Young Boys peuvent jubiler : ils disputeront la phase de ligue de l’Europa League.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-ATS

28.08.2025, 21:56

28.08.2025, 22:08

Victorieux 1-0 en Slovaquie la semaine dernière malgré trois poteaux adverses, les Young Boys se sont imposés 3-2 dans leur antre du Wankdorf. Auteur d’un doublé, la nouvelle recrue Armin Gigovic a été le grand homme de la rencontre. Aligné aux côtés de Chris Bedia, également buteur, en attaque, le Bosnien peut-il s’avancer comme l’atout no 1 d’une équipe qui n’a pas entamé sa saison «domestique» avec le panache espéré ?

Auteur d'arrêts décisifs en début de rencontre, Marvin Keller fut l'autre artisan de cette victoire. Le portier a fermé la porte aux Slovaques pour leur signifier qu'ils ne pouvaient nourrir aucun espoir dans ce barrage retour.

Après le zéro pointé l'an dernier en Ligue des Champions, les Bernois espèrent signer en Europa League des résultats plus conformes à leur rang. Ils connaîtront ce vendredi le sort que leur réserve leur... douzième campagne européenne depuis 2010.

Les plus lus

Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit
Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
Ueli Maurer assistera au défilé de Pékin... avec Poutine et Kim Jong-un
Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe
Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques
Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams