Europa League Lyon arrache le nul, fortunes diverses pour les Suisses

Gregoire Galley

12.3.2026

L'Olympique lyonnais a arraché le nul 1-1, grâce à son attaquant brésilien Endrick, sur le terrain du Celta Vigo, jeudi en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Celta – Lyon 1-1

Celta – Lyon 1-1

UEFA Europa League | 8e de finale aller | Saison 25/26

12.03.2026

Agence France-Presse

12.03.2026, 23:17

Les Galiciens ont marqué sur contre-attaque par Javier Rueda (25e). Les Lyonnais, longtemps inefficaces et en supériorité numérique pendant les 40 dernières minutes après l'exclusion de Borja Iglesias pour un deuxième avertissement, s'en sont remis à leur jeune star prêtée par le Real Madrid, qui a égalisé à la 87e minute. Le retour aura lieu dans une semaine au Groupama Stadium et le qualifié affrontera Genk ou Fribourg en quart de finale.

Face à l’équipe allemande de Johan Manzambi, les Belges ont gagné 1-0.

Genk – Freiburg 1-0

Genk – Freiburg 1-0

UEFA Europa League | 8e de finale aller | Saison 25/26

12.03.2026

La soirée a été meilleure pour Kevin Mbabu qui a fêté un succès 0-1 avec Midtjylland contre Nottingham Forest où Dan Ndoye n’a pas joué.

Nottingham Forest – Midtjylland 0:1

Nottingham Forest – Midtjylland 0:1

UEFA Europa League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

12.03.2026

