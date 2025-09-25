  1. Clients Privés
Europa League Lyon sauvé par une frappe sublime, Lille par Olivier Giroud

Nicolas Larchevêque

25.9.2025

Lyon et Lille se sont chichement imposés jeudi lors de la 1ère journée de la phase de ligue de l’Europa League. La soirée a été contrastée pour les joueurs suisses engagés sur les pelouses européennes.

Utrecht – Lyon 0-1

Utrecht – Lyon 0-1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

,

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport

25.09.2025, 23:39

25.09.2025, 23:54

L'Olympique lyonnais, quart de finaliste de la compétition la saison dernière, a pris un bon départ jeudi en s'imposant 1-0 à Utrecht aux Pays-Bas lors de la 1ère journée de l’Europa League. L'Américain Tanner Tessmann a sorti le match d'une ennuyeuse torpeur grâce à une frappe sublime aux seize mètres à quinze minutes du terme (75e).

Europa League. Un départ catastrophique pour YB, fessé devant son public

Europa LeagueUn départ catastrophique pour YB, fessé devant son public

Lille s'est imposé en fin de match contre les Norvégiens du Brann Bergen (2-1) grâce à un but d'Olivier Giroud, pour son entrée en lice au Stade Pierre-Mauroy. Entré en jeu à la 67e minute, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts en 137 sélections) a tiré le LOSC d'un bien mauvais pas, d'une tête puissante (80e). Auparavant, Hamza Igamane avait ouvert le score (54e) et Sævar Atli Magnusson lui avait répondu (60e).

Remo Freuler battu

Dans le choc de la soirée, Aston Villa a battu (1-0) Bologne grâce à une réussite de John McGinn en début de match (13e). Dans le camp italien, Remo Freuler a disputé l’ensemble de la rencontre.

Aston Villa – Bologna 1-0

Aston Villa – Bologna 1-0

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

De son côté, Stuttgart, avec le Lucernois Luca Jaquez dès la 25e minute, s’est imposé à domicile (2-1) face aux Espagnols du RC Celta. Autre Suisse engagé ce jeudi soir, Stefan Gartenmann a vu son équipe du Ferencváros arracher un point (1-1) dans le temps additionnel (94e) face à Viktoria Plzeň, pourtant en supériorité numérique depuis la 38e minute.

A noter encore les courtes victoires (1-0) de Porto et de Genk, respectivement sur les pelouses de Salzbourg et des Rangers à Glasgow. Le Steaua Bucarest s’est imposé sur le même score chez les Néerlandais du Go Ahead Eagles.

Stuttgart – Celta 2-1

Stuttgart – Celta 2-1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Europa League. Nice sans réussite européenne, Rome en sort gagnant

Europa LeagueNice sans réussite européenne, Rome en sort gagnant

