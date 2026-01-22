Après avoir battu Lille en décembre (1-0), Young Boys n’a pas signé de nouvel exploit face à une équipe française. Jeudi au Wankdorf, le club bernois, maladroit dans le dernier geste, s’est incliné (1-0) face à un petit Olympique Lyonnais lors de la 7e journée en Europa League.

Young Boys – Lyon 0-1 UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26 22.01.2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Les Young Boys ont été assez mal payés jeudi en Europa League. Les Bernois ont perdu 1-0 à domicile contre l'Olympique lyonnais, alors qu'ils auraient pu prétendre prendre au moins un point.

Une réussite du latéral Maitland-Niles dans les arrêts de jeu de la première période a donné la victoire aux visiteurs, qui conservent ainsi la tête du classement avec 18 points après 7 des 8 journées. YB peut invoquer le manque de réussite pour expliquer pourquoi l'équipe est sortie les mains vides.

De nombreuses occasions ratés

Sanches a d'abord touché la barre (21e) avant de voir un but inscrit à la 60e être refusé par la VAR pour un hors-jeu de Cordova. Dans la phase finale de la partie, Monteiro et Fassnacht, tous deux entrés en cours de jeu, ont manqué des occasions nettes d'égaliser.

Gerardo Seoane : «L’arbitrage a été un peu limite aujourd’hui...» La réaction de Gerardo Seoane, entraîneur des Young Boys, après la défaite (1-0) de son équipe face à l’Olympique Lyonnais jeudi en Europa League. 22.01.2026

Cette défaite laisse les Bernois avec 9 points au classement. Ils auront sans doute besoin d'un bon résultat jeudi prochain lors de leur dernière échéance, sur la pelouse du VfB Stuttgart. Mais pour y parvenir, il faudra se montrer plus précis et efficace à la conclusion.

Rayan Raveloson : «YB a montré qu’il était au niveau européen» La réaction de Rayan Raveloson, joueur des Young Boys, après la défaite (1-0) de son équipe face à l’Olympique Lyonnais jeudi en Europa League. 22.01.2026

Autres résultats de la soirée

Fenerbahçe – Aston Villa 0-1 UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26 22.01.2026