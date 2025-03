Les 8es de finale retour de l’Europa League et de la Conference League ont eu lieu ce jeudi soir. Manchester United, porté par le triplé de Bruno Fernandes, Tottenham et la Lazio, non sans peine, ont décroché leur qualification. De son côté, l’AS Rome a connu l’élimination. Retrouvez ci-dessous les principaux temps forts de cette soirée en vidéo.

Manchester United – Real Sociedad 4-1 UEFA Europa League // 8e de finale retour // Saison 24/25 13.03.2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Lyon s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League en l'emportant 4-0 face aux Roumains du FCSB grâce à un doublé de Georges Mikautadze (14e, 47e) et un autre d'Ernest Nuamah (37e, 88e) et affrontera Manchester United, vainqueur de la Real Sociedad 4-1.

Manchester United avait fait match nul 1-1 à l'aller mais n'a pas fait de détail au retour. Si les Espagnols ont obtenu un penalty transformé par Mikel Oyarzabal à la 8e minute, les Reds ont en marqué deux autres sifflés par l'arbitre français Benoît Bastien (16e, 50e) grâce à Bruno Fernandes.

Face à des Espagnols réduits à dix à partir de la 63e minute, le milieu portugais s'est offert un hat-trick (87e) avant que Diogo Dalot n'alourdisse encore l'addition (90+1).

L'Athletic sort la Roma

L'Athletic Bilbao, battu 2-1 à l'aller, l'a emporté 3-1 face à la Roma, elle aussi réduite à dix après l'expulsion en début de partie du vétéran allemand Mats Hummels.

Athletic Club – Roma 3-1 UEFA Europa League // 8e de finale retour // Saison 24/25 13.03.2025

La Lazio s'est qualifiée grâce à un match nul 1-1 (score cumulé 3-2) face aux Tchèques de Viktoria Plzen.

Lazio – Viktoria Plzeň 1:1 UEFA Europa League // Ritorno degli ottavi di finale // Saison 24/25 13.03.2025

Tottenham a battu les Néerlandais d'Alkmaar 3-1 après s'être incliné 1-0 aux Pays-Bas à l'aller.

Tottenham – AZ Alkmaar 3-1 UEFA Europa League // 8e de finale retour // Saison 24/25 13.03.2025

L'Eintracht Francfort n'a fait qu'une bouchée de l'Ajax d'Amsterdam, déjà battu 2-1 la semaine dernière aux Pays-Bas, en gagnant à domicile 4-1 avec une belle prestation de l'attaquant français Hugo Ekitiké, auteur du 3e but et d'une passe décisive sur le premier.

Frankfurt – Ajax 4:1 UEFA Europa League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 13.03.2025

L'Olympiacos n'ira pas plus loin en dépit d'une victoire 2-1 face à Bodoe/Glimt, le club norvégien l'emportant 4-2 sur l'ensemble des deux matches.

Les Glascow Rangers et Fenerbahçe ont été jusqu'au tirs au but pour se départager, les Turcs menant 2-0 après les prolongations en Ecosse après avoir perdu 3-1 chez eux à l'aller. Et ce sont les Rangers qui affronteront les Basques de Bilbao en quarts après l'avoir emporté 3-2 t.a.b.

Chelsea continue en Conference League

En Conference League, Chelsea, déjà vainqueur à l'aller 2-1, a sorti les Danois de Copenhague à Stamford Bridge 1-0 alors que le Bétis Seville l'a emporté 4-0 chez les Portugais de Vitoria (score cumulé 6-2).

Chelsea – København 1:0 UEFA Conference League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 13.03.2025

Les Belges du Cercle Bruges ont été sortis par les Polonais de Jagiellonia malgré leur victoire 2-0 (score cumulé 3-2). Les Autrichiens du Rapid Vienne ont eux joué les prolongations pour éliminer les Bosniaques de Borac (score cumulé 3-2) et les joueurs de Lugano et de Celje (score cumulé 5-5) se sont eux départagés aux tirs au but au profit des Slovènes (3 t.a.b à 1).