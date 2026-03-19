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Europa League Manzambi et Freiburg se régalent, Lyon sort par la petite porte

Gregoire Galley

19.3.2026

Pour la première fois de sa longue histoire, le SC Fribourg disputera les quarts de finale d’une compétition européenne. Le club de Bresgau a passé un tour de plus en Europa League après sa large victoire 5-1 devant Genk.

Freiburg – Genk 5:1

Freiburg – Genk 5:1

UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

19.03.2026

Keystone-ATS

19.03.2026, 20:37

19.03.2026, 20:57

Battus 1-0 en Belgique, les Allemands ont été irrésistibles au retour. Avec ses deux Suisses, Johan Manzambi et Bruno Ogbus titularisés au coup d’envoi, Fribourg a mené 2-1 à la pause avant de forcer la décision sur des réussites de Vicenzo Griffo pour son 106e but sous ses couleurs. Manzambi a apporté sa contribution à ce succès qui fera date avec un assist sur le 4-1 de Yuko Suzuki à la 57e.

En quart de finale, le SC Fribourg affrontera le Celta Vigo. Les Espagnols ont obtenu leur qualification à Lyon où ils se sont imposés 2-0 après le 1-1 du match aller. L’expulsion sévère du défenseur lyonnais Moussa Niakhaté à la 19e leur a grandement facilité la tâche.

Lyon – Celta 0:2

Lyon – Celta 0:2

UEFA Europa League | 8e de finale retour | Saison 25/26

19.03.2026

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