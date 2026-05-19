Le Genevois Johan Manzambi et ses coéquipiers du SC Fribourg disputent la finale d'Europa League mercredi (21h). Pour la première finale européenne de l'histoire du club, ils affrontent Aston Villa à Istanbul.

Johan Manzambi et ses coéquipiers du SC Fribourg disputent la finale d'Europa League mercredi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Auteur du but libérateur lors du match retour face à Braga en demi-finale remporté 3-1 (défaite 1-0 à l'aller), Manzambi veut passer un nouveau cap avec le SC Fribourg, qui s'est déjà assuré plus de 30 millions d'euros en prime à la faveur de son parcours européen.

L'international helvétique a inscrit sept buts et délivré 9 passes décisives en 46 rencontres avec le club allemand, une performance globale qui a justifié sa sélection avec la Suisse pour la prochaine Coupe du monde et lui a permis de s'imposer comme l'un des fers de lance du secteur offensif fribourgeois.

En Bundesliga, les hommes de Julian Schuster ont terminé au 7e rang, décrochant ainsi leur billet pour la Conférence League. S'ils venaient à remporter l'Europa League, ils disputeraient les qualifications de la Ligue des champions.

À Fribourg-en-Brisgau, l’euphorie est immense, au point qu'il n'a fallu que 15 minutes au club pour écouler son contingent de 11'000 billets pour la finale. Près de 62'000 supporters en avaient demandé.

Unaï Emery vise la passe de cinq

En Turquie, les Allemands retrouveront une équipe dirigée par un entraîneur, Unaï Emery, qui a fait de l'Europa League sa compétition fétiche. L'entraîneur de 54 ans a déjà disputé à cinq reprises la finale de la compétition européenne.

Déjà détenteur du record de victoires en C3 (avec Séville en 2014, 2015 et 2016 et Villarreal en 2021, contre une défaite en finale avec Arsenal en 2019), le technicien espagnol a l'occasion de ramener Aston Villa sur le devant de la scène européenne, 34 ans après le sacre de 1982 en Coupe des clubs champions.

Cette saison en Premier League, l'Espagnol, entraîneur méticuleux et ultra-populaire qui a connu deux années mitigées au PSG (2016-2018), a su redresser la barre après un départ catastrophique: trois nuls et deux défaites, avant d'enchaîner de manière spectaculaire douze victoires en treize matches. Puis, il a maintenu l'équipe dans le haut de tableau pour décrocher, avant l'ultime journée, le précieux ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Mercredi, il peut compter sur une équipe qui comprend des internationaux à toutes les lignes, comme le gardien des champions du monde argentins Emiliano Martinez, le latéral gauche français Lucas Digne et l'attaquant anglais Ollie Watkins, en grande forme. Les Villans ont l'occasion de conquérir un premier titre toutes compétitions confondues depuis la Coupe de la Ligue 1996.

Temps forts des demi-finales retour

Freiburg – Braga 3-1 UEFA Europa League | Demi-finale retour | Saison 25/26 07.05.2026