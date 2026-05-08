  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En finale d’Europa League Johan Manzambi, le tube devenu incontournable à Freiburg

ATS

8.5.2026 - 14:18

Le SC Fribourg a célébré un exploit historique en se qualifiant pour la finale de l'Europa League jeudi. Au cœur de cette performance se trouve l'international suisse Johan Manzambi, qui s'est rapidement imposé comme un joueur clé au sein du club de Bundesliga.

Freiburg – Braga 3-1

Freiburg – Braga 3-1

UEFA Europa League | Demi-finale retour | Saison 25/26

07.05.2026

Keystone-SDA

08.05.2026, 14:18

08.05.2026, 14:48

Peu avant minuit, le tube festif «Heute fährt die 18 bis nach Istanbul» a retenti dans les vestiaires du SC Fribourg. Auparavant, ses joueurs avaient déjà longuement fêté leur qualification face à Braga sur la pelouse avec les supporters. Au cœur de l’action? Johan Manzambi.

Coupes d’Europe. Scintillant, Johan Manzambi propulse Freiburg en finale

Coupes d’EuropeScintillant, Johan Manzambi propulse Freiburg en finale

Le Genevois de 20 ans avait déjà eu de quoi se réjouir pendant le match. Peu avant la pause, il a inscrit un but de rêve, un tir enroulé d’environ 20 mètres, portant le score à 2-0.

«Je sais ce qu'il faut faire»

Avant même le match retour de la demi-finale, Manzambi était déjà présenté comme un joueur clé. L'expert et ancien international allemand Bastian Schweinsteiger n'a pas tari d'éloges sur la nouvelle pépite suisse: «Il sait ce qu'il doit faire sur chaque mètre carré du terrain. Manzambi est un joueur complet. Il a une grande capacité de course, il est très bon techniquement, il sait dribbler, il sait marquer des buts.»

Et Manzambi lui-même a déclaré: «J'ai un bon pressentiment.» Celui-ci s'est confirmé avec la victoire 3-1 à domicile contre Braga (0-1 à l'aller). Avec une victoire en finale – la toute première internationale pour Fribourg –, Manzambi pourrait marquer son passage au sein du club de Bundesliga d'un trophée avant de peut-être partir vers de nouveaux horizons.

«Eh bien, il me plaît...». Johan Manzambi encensé par la légende Bastian Schweinsteiger

«Eh bien, il me plaît...»Johan Manzambi encensé par la légende Bastian Schweinsteiger

Après les départs de Kevin Schade (25 millions d’euros / Brentford), Ritsu Doan (21 millions d’euros / Eintracht Francfort) ou Nico Schlotterbeck (20 millions d’euros / Borussia Dortmund), le Genevois devrait être la prochaine grande vente du SC Fribourg.

Peut-être même un transfert record. Le site «transfermarkt.de» estime sa valeur de marché à 35 millions d’euros. Il y a un peu moins d'un an et demi, celle-ci s'élevait encore à 750'000 euros. «Je ne sais pas s'il jouera encore au SC Fribourg l'année prochaine ou dans deux ans, ou s'il évoluera même à un niveau supérieur», a estimé Schweinsteiger.

De candidat à l'essai à joueur décisif

Un transfert serait la suite d’une carrière déjà fulgurante. À 17 ans, Manzambi a intégré le centre de formation du SC Fribourg en provenance du Servette. À 18 ans, il a fait ses débuts en Bundesliga. «Au début, nous lui avions dit qu’il aurait deux semaines d’essai, puis qu’on verrait comment ça évoluait, s’il retournerait à l’école de football», a narré l’entraîneur Julian Schuster. Le résultat a été tout autre: un stage d’entraînement avec les professionnels, suivi d'une ascension fulgurante vers le statut de joueur incontournable, qui a dépassé le stade de la révélation.

Grâce à sa finesse technique et à son instinct de buteur, Manzambi brille au milieu de terrain aux côtés de Maximilian Eggestein, un pilier de l'équipe. L'absence du meneur de jeu Yuito Suzuki, victime d'une fracture de la clavicule, le rend encore plus indispensable.

Bundesliga. Encore buteur, Manzambi affiche une forme herculéenne !

BundesligaEncore buteur, Manzambi affiche une forme herculéenne !

Manzambi, qui a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, a encore démontré à quel point il était important jeudi soir contre Braga. Le point d’orgue de la saison aura lieu le 20 mai à Istanbul avec la finale contre Aston Villa. Ce sera peut-être aussi le dernier match que Manzambi disputera sous les couleurs du SC Fribourg.

Johan Manzambi, un joueur rare sur le marché

Johan Manzambi, un joueur rare sur le marché

A la veille de jouer une demi-finale en UEFA Europa League, Johan Manzambi est en pleine confiance ! Son agent, Michel Urscheler, parle de lui comme un joueur décidé et qui sait où il va.

30.04.2026

Les plus lus

Bonnie Tyler en coma artificiel après avoir été opérée au Portugal
Un homme décède après avoir été heurté par un train à Berthoud
En Suisse, les plus de 50 ans travaillent de moins en moins
Jan Cadieux : «Le premier SMS reçu venait de Patrick Fischer»
La faille des Fios en Anniviers s'agrandit, Chippis détruit un pont