Le SC Fribourg a célébré un exploit historique en se qualifiant pour la finale de l'Europa League jeudi. Au cœur de cette performance se trouve l'international suisse Johan Manzambi, qui s'est rapidement imposé comme un joueur clé au sein du club de Bundesliga.

Freiburg – Braga 3-1 UEFA Europa League | Demi-finale retour | Saison 25/26 07.05.2026

Keystone-SDA ATS

Peu avant minuit, le tube festif «Heute fährt die 18 bis nach Istanbul» a retenti dans les vestiaires du SC Fribourg. Auparavant, ses joueurs avaient déjà longuement fêté leur qualification face à Braga sur la pelouse avec les supporters. Au cœur de l’action? Johan Manzambi.

Le Genevois de 20 ans avait déjà eu de quoi se réjouir pendant le match. Peu avant la pause, il a inscrit un but de rêve, un tir enroulé d’environ 20 mètres, portant le score à 2-0.

«Je sais ce qu'il faut faire»

Avant même le match retour de la demi-finale, Manzambi était déjà présenté comme un joueur clé. L'expert et ancien international allemand Bastian Schweinsteiger n'a pas tari d'éloges sur la nouvelle pépite suisse: «Il sait ce qu'il doit faire sur chaque mètre carré du terrain. Manzambi est un joueur complet. Il a une grande capacité de course, il est très bon techniquement, il sait dribbler, il sait marquer des buts.»

Et Manzambi lui-même a déclaré: «J'ai un bon pressentiment.» Celui-ci s'est confirmé avec la victoire 3-1 à domicile contre Braga (0-1 à l'aller). Avec une victoire en finale – la toute première internationale pour Fribourg –, Manzambi pourrait marquer son passage au sein du club de Bundesliga d'un trophée avant de peut-être partir vers de nouveaux horizons.

Après les départs de Kevin Schade (25 millions d’euros / Brentford), Ritsu Doan (21 millions d’euros / Eintracht Francfort) ou Nico Schlotterbeck (20 millions d’euros / Borussia Dortmund), le Genevois devrait être la prochaine grande vente du SC Fribourg.

Peut-être même un transfert record. Le site «transfermarkt.de» estime sa valeur de marché à 35 millions d’euros. Il y a un peu moins d'un an et demi, celle-ci s'élevait encore à 750'000 euros. «Je ne sais pas s'il jouera encore au SC Fribourg l'année prochaine ou dans deux ans, ou s'il évoluera même à un niveau supérieur», a estimé Schweinsteiger.

De candidat à l'essai à joueur décisif

Un transfert serait la suite d’une carrière déjà fulgurante. À 17 ans, Manzambi a intégré le centre de formation du SC Fribourg en provenance du Servette. À 18 ans, il a fait ses débuts en Bundesliga. «Au début, nous lui avions dit qu’il aurait deux semaines d’essai, puis qu’on verrait comment ça évoluait, s’il retournerait à l’école de football», a narré l’entraîneur Julian Schuster. Le résultat a été tout autre: un stage d’entraînement avec les professionnels, suivi d'une ascension fulgurante vers le statut de joueur incontournable, qui a dépassé le stade de la révélation.

Grâce à sa finesse technique et à son instinct de buteur, Manzambi brille au milieu de terrain aux côtés de Maximilian Eggestein, un pilier de l'équipe. L'absence du meneur de jeu Yuito Suzuki, victime d'une fracture de la clavicule, le rend encore plus indispensable.

Manzambi, qui a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, a encore démontré à quel point il était important jeudi soir contre Braga. Le point d’orgue de la saison aura lieu le 20 mai à Istanbul avec la finale contre Aston Villa. Ce sera peut-être aussi le dernier match que Manzambi disputera sous les couleurs du SC Fribourg.