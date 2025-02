Kevin Mbabu se plaît au Danemark. Le latéral genevois prend de plus en plus de responsabilités au sein de son club de Midtjylland. En marge des barrages de l’Europa League où il a connu l’élimination face à la Real Sociedad jeudi soir, l’ancien joueur de YB et de Servette revient pour blue Sport sur son choix de rejoindre le championnat nordique et parle de son avenir, avec l'espoir de retrouver la Nati. Un entretien à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Le résumé du barrage retour de Midtjylland